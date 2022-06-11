https://ria.ru/20220611/slavyansk-1794811049.html

Украинские боевики разместили РСЗО и артиллерию в учебных заведениях в ДНР

Украинские боевики разместили РСЗО и артиллерию в учебных заведениях в ДНР - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские боевики разместили РСЗО и артиллерию в учебных заведениях в ДНР

Украинские боевики разместили в школах Славянска РСЗО и артиллерию, оборудовали огневые позиции, сообщил в субботу начальник Национального центра управления... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T21:34

2022-06-11T21:34

2022-06-11T21:42

специальная военная операция на украине

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справки

богдан хмельницкий

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ломоносов

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские боевики разместили в школах Славянска РСЗО и артиллерию, оборудовали огневые позиции, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения и другие объекты социнфраструктуры в военных целях.Кроме того, отметил он, в школах Славянска № 17 (ул. Олимпийская) и № 9 (ул. Кутузова) боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции, а в непосредственной близости от учебных заведений разместили артиллерийские орудия американского производства.Начальник НЦУО также сообщил, что в Приволье ДНР на территории лицея № 7 (ул. Шахтерская), школы № 29 (ул. Ломоносова) дислоцированы украинские подразделения, а по периметру развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В Покровске ДНР в школе № 9 (ул. Возрождения) неонацисты оборудовали опорный пункт, на верхнем этаже разместили снайперские позиции и крупнокалиберные пулеметы, во дворе – тяжелую технику и РСЗО, при этом в спортзале под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов. В Константиновке в зданиях школ № 11 (ул. Богдана Хмельницкого) и № 17 (ул. Винницкая) украинские подразделения оборудовали казармы и огневые позиции.В Николаеве на территориях школ № 40 (улица Балтийская), № 43 (Богоявленский проспект) и лицея № 25 (ул. Айвазовского) украинскими военнослужащими оборудованы огневые позиции минометов, склады оружия и боеприпасов. В Днепре в здании школы № 35 (ул. Набережная Победы) и Першовенске Днепропетровской области и на территории церкви (ул. Молодежная) украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов.

https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794154630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, богдан хмельницкий, славянск, донецкая народная республика, ломоносов, национальный центр управления обороной рф