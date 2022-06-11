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Украинские боевики разместили РСЗО и артиллерию в учебных заведениях в ДНР - РИА Новости, 11.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские боевики разместили РСЗО и артиллерию в учебных заведениях в ДНР
Украинские боевики разместили РСЗО и артиллерию в учебных заведениях в ДНР - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские боевики разместили РСЗО и артиллерию в учебных заведениях в ДНР
Украинские боевики разместили в школах Славянска РСЗО и артиллерию, оборудовали огневые позиции, сообщил в субботу начальник Национального центра управления... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T21:34
2022-06-11T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
справки
богдан хмельницкий
славянск
донецкая народная республика
ломоносов
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские боевики разместили в школах Славянска РСЗО и артиллерию, оборудовали огневые позиции, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения и другие объекты социнфраструктуры в военных целях.Кроме того, отметил он, в школах Славянска № 17 (ул. Олимпийская) и № 9 (ул. Кутузова) боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции, а в непосредственной близости от учебных заведений разместили артиллерийские орудия американского производства.Начальник НЦУО также сообщил, что в Приволье ДНР на территории лицея № 7 (ул. Шахтерская), школы № 29 (ул. Ломоносова) дислоцированы украинские подразделения, а по периметру развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В Покровске ДНР в школе № 9 (ул. Возрождения) неонацисты оборудовали опорный пункт, на верхнем этаже разместили снайперские позиции и крупнокалиберные пулеметы, во дворе – тяжелую технику и РСЗО, при этом в спортзале под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов. В Константиновке в зданиях школ № 11 (ул. Богдана Хмельницкого) и № 17 (ул. Винницкая) украинские подразделения оборудовали казармы и огневые позиции.В Николаеве на территориях школ № 40 (улица Балтийская), № 43 (Богоявленский проспект) и лицея № 25 (ул. Айвазовского) украинскими военнослужащими оборудованы огневые позиции минометов, склады оружия и боеприпасов. В Днепре в здании школы № 35 (ул. Набережная Победы) и Першовенске Днепропетровской области и на территории церкви (ул. Молодежная) украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов.
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в мире, справки, богдан хмельницкий, славянск, донецкая народная республика, ломоносов, национальный центр управления обороной рф
21:34 11.06.2022 (обновлено: 21:42 11.06.2022)
 
Украинские боевики разместили РСЗО и артиллерию в учебных заведениях в ДНР

Мизинцев: ВСУ разместили в школах РЗСО и артиллерию, оборудовав огневые позиции

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские боевики разместили в школах Славянска РСЗО и артиллерию, оборудовали огневые позиции, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения и другие объекты социнфраструктуры в военных целях.
"В Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях школы-интерната № 1 и НИИ Высоких напряжений размещены военнослужащие подразделений ВСУ (ул. Генерала Н.Батюка), оборудованы склады оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории размещены РСЗО", - рассказал генерал.
Кроме того, отметил он, в школах Славянска № 17 (ул. Олимпийская) и № 9 (ул. Кутузова) боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции, а в непосредственной близости от учебных заведений разместили артиллерийские орудия американского производства.
Начальник НЦУО также сообщил, что в Приволье ДНР на территории лицея № 7 (ул. Шахтерская), школы № 29 (ул. Ломоносова) дислоцированы украинские подразделения, а по периметру развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В Покровске ДНР в школе № 9 (ул. Возрождения) неонацисты оборудовали опорный пункт, на верхнем этаже разместили снайперские позиции и крупнокалиберные пулеметы, во дворе – тяжелую технику и РСЗО, при этом в спортзале под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов. В Константиновке в зданиях школ № 11 (ул. Богдана Хмельницкого) и № 17 (ул. Винницкая) украинские подразделения оборудовали казармы и огневые позиции.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2022
В Николаеве на территориях школ № 40 (улица Балтийская), № 43 (Богоявленский проспект) и лицея № 25 (ул. Айвазовского) украинскими военнослужащими оборудованы огневые позиции минометов, склады оружия и боеприпасов. В Днепре в здании школы № 35 (ул. Набережная Победы) и Першовенске Днепропетровской области и на территории церкви (ул. Молодежная) украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСправкиБогдан ХмельницкийСлавянскДонецкая Народная РеспубликаЛомоносовНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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