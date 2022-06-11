https://ria.ru/20220611/serbiya-1794712651.html

Сербов возмутил ультиматум Шольца по России и Косово

Сербов возмутил ультиматум Шольца по России и Косово - РИА Новости, 11.06.2022

Сербов возмутил ультиматум Шольца по России и Косово

Читатели сербской газеты Kurir отреагировали на требования по поводу самопровозглашенного Косово и санкций в отношении России, которые выдвинул канцлер Германии РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T06:16

2022-06-11T06:16

2022-06-11T15:36

в мире

александр вучич

евросоюз

россия

косово

олаф шольц

германия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели сербской газеты Kurir отреагировали на требования по поводу самопровозглашенного Косово и санкций в отношении России, которые выдвинул канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Белград.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Примите его, накормите и отправьте домой. И выбросьте эти угрозы в мусорное ведро, где им самое место", — заявил пользователь Milan."Немцы так и не поняли, что ультиматум с сербами не проходит", — написал stanimir."Шантаж ни к чему не приведет", — добавил duka."Как долго эти люди будут нас шантажировать?" — задался вопросом Kakvi Smo To Ljudi."Запад — наш враг, и это не изменится", — заметил Žare."Немцы, вы нас не уничтожили в двух войнах, теперь хотите снова. Мне не нужен ЕС, чтобы жить так, как я живу, я и так привык иметь немного", — написал Kiza Bg."Они никогда не будут нашими друзьями", — заключил Liliput.Канцлер Германии с 10 июня совершает поездку по Западным Балканам. В Белграде он заявил, что для вступления в ЕС Сербия должна признать Косово, а также "ясно и остро" потребовал присоединиться к антироссийским санкциям.

https://ria.ru/20220531/vuchich-1792026395.html

https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html

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в мире, александр вучич, евросоюз, россия, косово, олаф шольц, германия