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Сербов возмутил ультиматум Шольца по России и Косово - РИА Новости, 11.06.2022
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Сербов возмутил ультиматум Шольца по России и Косово
Сербов возмутил ультиматум Шольца по России и Косово - РИА Новости, 11.06.2022
Сербов возмутил ультиматум Шольца по России и Косово
Читатели сербской газеты Kurir отреагировали на требования по поводу самопровозглашенного Косово и санкций в отношении России, которые выдвинул канцлер Германии РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T06:16
2022-06-11T15:36
в мире
александр вучич
евросоюз
россия
косово
олаф шольц
германия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели сербской газеты Kurir отреагировали на требования по поводу самопровозглашенного Косово и санкций в отношении России, которые выдвинул канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Белград.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Примите его, накормите и отправьте домой. И выбросьте эти угрозы в мусорное ведро, где им самое место", — заявил пользователь Milan."Немцы так и не поняли, что ультиматум с сербами не проходит", — написал stanimir."Шантаж ни к чему не приведет", — добавил duka."Как долго эти люди будут нас шантажировать?" — задался вопросом Kakvi Smo To Ljudi."Запад — наш враг, и это не изменится", — заметил Žare."Немцы, вы нас не уничтожили в двух войнах, теперь хотите снова. Мне не нужен ЕС, чтобы жить так, как я живу, я и так привык иметь немного", — написал Kiza Bg."Они никогда не будут нашими друзьями", — заключил Liliput.Канцлер Германии с 10 июня совершает поездку по Западным Балканам. В Белграде он заявил, что для вступления в ЕС Сербия должна признать Косово, а также "ясно и остро" потребовал присоединиться к антироссийским санкциям.
https://ria.ru/20220531/vuchich-1792026395.html
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в мире, александр вучич, евросоюз, россия, косово, олаф шольц, германия
06:16 11.06.2022 (обновлено: 15:36 11.06.2022)
 
Сербов возмутил ультиматум Шольца по России и Косово

Читатели сербской Kurir раскритиковали требование канцлера Шольца признать Косово

© Andrej IsakovicКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде
© Andrej Isakovic
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели сербской газеты Kurir отреагировали на требования по поводу самопровозглашенного Косово и санкций в отношении России, которые выдвинул канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Белград.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
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"Примите его, накормите и отправьте домой. И выбросьте эти угрозы в мусорное ведро, где им самое место", — заявил пользователь Milan.
"Немцы так и не поняли, что ультиматум с сербами не проходит", — написал stanimir.
"Шантаж ни к чему не приведет", — добавил duka.
"Как долго эти люди будут нас шантажировать?" — задался вопросом Kakvi Smo To Ljudi.
"Запад — наш враг, и это не изменится", — заметил Žare.
"Немцы, вы нас не уничтожили в двух войнах, теперь хотите снова. Мне не нужен ЕС, чтобы жить так, как я живу, я и так привык иметь немного", — написал Kiza Bg.
"Они никогда не будут нашими друзьями", — заключил Liliput.
Канцлер Германии с 10 июня совершает поездку по Западным Балканам. В Белграде он заявил, что для вступления в ЕС Сербия должна признать Косово, а также "ясно и остро" потребовал присоединиться к антироссийским санкциям.
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В миреАлександр ВучичЕвросоюзРоссияКосовоОлаф ШольцГермания
 
 
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