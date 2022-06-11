https://ria.ru/20220611/sarmat-1794761147.html
"Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода"
"Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода" - РИА Новости, 11.06.2022
"Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода"
Новейшая МБР "Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода", сообщил генконструктор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:06
2022-06-11T14:06
2022-06-11T14:09
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
ракетные войска стратегического назначения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784637603_0:33:1860:1080_1920x0_80_0_0_38142fba996b6c74c05c9bef1cc1f083.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новейшая МБР "Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода", сообщил генконструктор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь."Вы знаете, "Сармат" и "Воевода" совпадают только в названии, что это ракета. И совпадают геометрические характеристики - это длина и диаметр, потому что и "Сармат", и "Воевода" будут находится в тех же шахтах", - сказал Дегтярь в эфире "России 24".
https://ria.ru/20220529/voevoda-1791497150.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784637603_312:0:1752:1080_1920x0_80_0_0_de312868b7e8a0c86e3ac9747712c7c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), ракетные войска стратегического назначения
14:06 11.06.2022 (обновлено: 14:09 11.06.2022)
"Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода"
Генконструктор Дегтярь: МБР "Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода"