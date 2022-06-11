https://ria.ru/20220611/sarmat-1794761147.html

"Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода"

"Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода" - РИА Новости, 11.06.2022

"Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода"

Новейшая МБР "Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода", сообщил генконструктор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T14:06

2022-06-11T14:06

2022-06-11T14:09

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новейшая МБР "Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода", сообщил генконструктор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь."Вы знаете, "Сармат" и "Воевода" совпадают только в названии, что это ракета. И совпадают геометрические характеристики - это длина и диаметр, потому что и "Сармат", и "Воевода" будут находится в тех же шахтах", - сказал Дегтярь в эфире "России 24".

https://ria.ru/20220529/voevoda-1791497150.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), ракетные войска стратегического назначения