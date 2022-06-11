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"Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода" - РИА Новости, 11.06.2022
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"Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода"
"Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода" - РИА Новости, 11.06.2022
"Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода"
Новейшая МБР "Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода", сообщил генконструктор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:06
2022-06-11T14:09
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новейшая МБР "Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода", сообщил генконструктор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь."Вы знаете, "Сармат" и "Воевода" совпадают только в названии, что это ракета. И совпадают геометрические характеристики - это длина и диаметр, потому что и "Сармат", и "Воевода" будут находится в тех же шахтах", - сказал Дегтярь в эфире "России 24".
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), ракетные войска стратегического назначения
14:06 11.06.2022 (обновлено: 14:09 11.06.2022)
 
"Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода"

Генконструктор Дегтярь: МБР "Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новейшая МБР "Сармат" будет использовать те же шахты, что и "Воевода", сообщил генконструктор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь.
"Вы знаете, "Сармат" и "Воевода" совпадают только в названии, что это ракета. И совпадают геометрические характеристики - это длина и диаметр, потому что и "Сармат", и "Воевода" будут находится в тех же шахтах", - сказал Дегтярь в эфире "России 24".
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РоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ракетные войска стратегического назначения
 
 
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