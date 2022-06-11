13:51 11.06.2022 (обновлено: 15:38 11.06.2022)
"Сармат" будет разгоняться быстрее, чем "Воевода", заявили в РВСН
Командующий РВСН: "Сармат" будет разгоняться в полтора раза быстрее, чем "Воевода"
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Разгон новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" будет в полтора раза короче, чем у "Воеводы", рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев в эфире телеканала "Россия 24".
Он пояснил, что чем короче активный участок траектории и разведения боевых блоков с достижением необходимой скорости, тем лучше защищенность ракетного комплекса от систем ПРО.
"И на сегодняшний день активный участок траектории нового ракетного комплекса в полтора раза ниже, чем был, допустим, у ракетного комплекса "Воевода", — сказал командующий.
Каракаев отметил, что "Сармат" создавался для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", которые развивают скорость до 28 Махов.
"В основе его лежит носитель, он намного мощнее носителя "Авангарда". И он создавался в том числе и для боевого оснащения "Авангардом", с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше", — добавил он.
Первый пуск "Сармата" состоялся в конце апреля. Новая ракета призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.
Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.