https://ria.ru/20220611/sarmat-1794758814.html

"Сармат" будет разгоняться быстрее, чем "Воевода", заявили в РВСН

"Сармат" будет разгоняться быстрее, чем "Воевода", заявили в РВСН - РИА Новости, 11.06.2022

"Сармат" будет разгоняться быстрее, чем "Воевода", заявили в РВСН

Разгон новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" будет в полтора раза короче, чем у "Воеводы", рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев в... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T13:51

2022-06-11T13:51

2022-06-11T15:38

ракетные войска стратегического назначения

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Разгон новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" будет в полтора раза короче, чем у "Воеводы", рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев в эфире телеканала "Россия 24".Он пояснил, что чем короче активный участок траектории и разведения боевых блоков с достижением необходимой скорости, тем лучше защищенность ракетного комплекса от систем ПРО. "И на сегодняшний день активный участок траектории нового ракетного комплекса в полтора раза ниже, чем был, допустим, у ракетного комплекса "Воевода", — сказал командующий.Каракаев отметил, что "Сармат" создавался для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", которые развивают скорость до 28 Махов."В основе его лежит носитель, он намного мощнее носителя "Авангарда". И он создавался в том числе и для боевого оснащения "Авангардом", с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше", — добавил он.Первый пуск "Сармата" состоялся в конце апреля. Новая ракета призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.

https://ria.ru/20220529/sarmat-1791497860.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/sarmat-1789548468.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ракетные войска стратегического назначения, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)