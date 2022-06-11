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Польский депутат признал поспешность антироссийских санкций - РИА Новости, 11.06.2022
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Польский депутат признал поспешность антироссийских санкций
Польский депутат признал поспешность антироссийских санкций - РИА Новости, 11.06.2022
Польский депутат признал поспешность антироссийских санкций
Польское правительство поспешило с тотальным эмбарго на импорт российского угля, заявил в беседе с Polskie Radio депутат от Гражданской коалиции Павел Понцилюш. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T13:44
2022-06-11T15:54
россия
варшава
польша
санкции в отношении россии
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Польское правительство поспешило с тотальным эмбарго на импорт российского угля, заявил в беседе с Polskie Radio депутат от Гражданской коалиции Павел Понцилюш.По его мнению, внезапное сокращение поставок может стать проблемой для частных потребителей."Такие радикальные решения принимались слишком быстро, нужно было подойти к этому немного спокойнее. За последние несколько лет импорт угля из России лишь увеличивался. Резкое сокращение поставок в большей степени ударит по простым полякам", — сказал политик.Наращивание собственной добычи угля займет у Варшавы не менее полутора лет, добавил Понцилюш.В конце марта Польша полностью отказалась от импорта угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это привело к дефициту топлива, наблюдается и нехватка дров. На этом фоне населению разрешили собирать хворост в лесах, но только после обучения и за соответствующую плату.
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россия, варшава, польша, санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии
13:44 11.06.2022 (обновлено: 15:54 11.06.2022)
 
Польский депутат признал поспешность антироссийских санкций

Польский депутат Понцилюш назвал эмбарго на импорт угля из России поспешным решением

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСклад угля
Склад угля - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Склад угля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Польское правительство поспешило с тотальным эмбарго на импорт российского угля, заявил в беседе с Polskie Radio депутат от Гражданской коалиции Павел Понцилюш.
По его мнению, внезапное сокращение поставок может стать проблемой для частных потребителей.
"Такие радикальные решения принимались слишком быстро, нужно было подойти к этому немного спокойнее. За последние несколько лет импорт угля из России лишь увеличивался. Резкое сокращение поставок в большей степени ударит по простым полякам", — сказал политик.
Наращивание собственной добычи угля займет у Варшавы не менее полутора лет, добавил Понцилюш.
В конце марта Польша полностью отказалась от импорта угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это привело к дефициту топлива, наблюдается и нехватка дров. На этом фоне населению разрешили собирать хворост в лесах, но только после обучения и за соответствующую плату.
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