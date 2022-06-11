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Вучич дал Шольцу отпор после его слов о России - РИА Новости, 11.06.2022
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Вучич дал Шольцу отпор после его слов о России
Вучич дал Шольцу отпор после его слов о России - РИА Новости, 11.06.2022
Вучич дал Шольцу отпор после его слов о России
Президент Сербии Александр Вучич проигнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца надавить на Белград, чтобы тот присоединился к санкциям против России,... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:50
2022-06-11T13:32
в мире
сербия
германия
белград (город)
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
россия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проигнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца надавить на Белград, чтобы тот присоединился к санкциям против России, сообщил Reuters.Он подчеркнул, что Сербия находится в сложном положении: Брюссель должен учитывать, что Белград и Москву связывают особые отношения.Канцлер Германии с 10 июня совершает поездку по Западным Балканам. В Белграде "ясно и остро" потребовал присоединиться к антироссийским санкциям, а также заявил, что для вступления в ЕС Сербия должна признать Косово.Вучич, со своей стороны, отметил, что требование признать Косово Белград слышит впервые. До сих пор речь шла о нормализации отношений между Сербией и Косово, но никто никогда не говорил международном признании, добавил сербский президент.
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в мире, сербия, германия, белград (город), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, россия
11:50 11.06.2022 (обновлено: 13:32 11.06.2022)
 
Вучич дал Шольцу отпор после его слов о России

Вучич дал отпор канцлеру Германии Шольцу после требования ввести санкции против России

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проигнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца надавить на Белград, чтобы тот присоединился к санкциям против России, сообщил Reuters.

"Что касается санкций, у нас другая позиция. <…> Мы помним о санкциях (против Сербии. — Прим. ред.) и не считаем их эффективными", — заявил сербский лидер на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Сербия находится в сложном положении: Брюссель должен учитывать, что Белград и Москву связывают особые отношения.
Канцлер Германии с 10 июня совершает поездку по Западным Балканам. В Белграде "ясно и остро" потребовал присоединиться к антироссийским санкциям, а также заявил, что для вступления в ЕС Сербия должна признать Косово.
Вучич, со своей стороны, отметил, что требование признать Косово Белград слышит впервые. До сих пор речь шла о нормализации отношений между Сербией и Косово, но никто никогда не говорил международном признании, добавил сербский президент.
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