https://ria.ru/20220611/sanktsii-1794744690.html

Вучич дал Шольцу отпор после его слов о России

Вучич дал Шольцу отпор после его слов о России - РИА Новости, 11.06.2022

Вучич дал Шольцу отпор после его слов о России

Президент Сербии Александр Вучич проигнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца надавить на Белград, чтобы тот присоединился к санкциям против России,... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:50

2022-06-11T11:50

2022-06-11T13:32

в мире

сербия

германия

белград (город)

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

россия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проигнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца надавить на Белград, чтобы тот присоединился к санкциям против России, сообщил Reuters.Он подчеркнул, что Сербия находится в сложном положении: Брюссель должен учитывать, что Белград и Москву связывают особые отношения.Канцлер Германии с 10 июня совершает поездку по Западным Балканам. В Белграде "ясно и остро" потребовал присоединиться к антироссийским санкциям, а также заявил, что для вступления в ЕС Сербия должна признать Косово.Вучич, со своей стороны, отметил, что требование признать Косово Белград слышит впервые. До сих пор речь шла о нормализации отношений между Сербией и Косово, но никто никогда не говорил международном признании, добавил сербский президент.

https://ria.ru/20220611/ssha-1794710480.html

сербия

германия

белград (город)

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сербия, германия, белград (город), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, россия