https://ria.ru/20220611/restoran-1794743746.html

Жители Луганска восемь лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса"

Жители Луганска восемь лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса" - РИА Новости, 11.06.2022

Жители Луганска восемь лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса"

Жители Луганска уже 8 лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса", передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:43

2022-06-11T11:43

2022-06-11T11:57

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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Жители Луганска уже 8 лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса", передаёт корреспондент РИА Новости.Рестораны "Макдоналдс" закрылись в Луганске ещё весной 2014 года, во время провозглашения независимости ЛНР и подготовки к референдуму о независимости. Вскоре местные предприниматели открыли на старом месте ресторан "McДак", оформлением и меню напоминающим оригинальный. В логотипе используется портрет мультипликационного селезня-богача Скруджа МакДака.Так, сейчас тут можно попробовать гамбургер за 85 рублей и "Гранд тейсти" за 275. В меню также есть наггетсы, филе-о-фиш, чикен ролл, стаканчик с мороженым и так далее. Кроме того, реклама предлагает попробовать новинку - "БикМак" чёрного и красного цвета.

луганск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганск, луганская народная республика, макдоналдс