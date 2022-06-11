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Жители Луганска восемь лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса"
Жители Луганска восемь лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса" - РИА Новости, 11.06.2022
Жители Луганска восемь лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса"
Жители Луганска уже 8 лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса", передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:43
2022-06-11T11:43
2022-06-11T11:57
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Жители Луганска уже 8 лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса", передаёт корреспондент РИА Новости.Рестораны "Макдоналдс" закрылись в Луганске ещё весной 2014 года, во время провозглашения независимости ЛНР и подготовки к референдуму о независимости. Вскоре местные предприниматели открыли на старом месте ресторан "McДак", оформлением и меню напоминающим оригинальный. В логотипе используется портрет мультипликационного селезня-богача Скруджа МакДака.Так, сейчас тут можно попробовать гамбургер за 85 рублей и "Гранд тейсти" за 275. В меню также есть наггетсы, филе-о-фиш, чикен ролл, стаканчик с мороженым и так далее. Кроме того, реклама предлагает попробовать новинку - "БикМак" чёрного и красного цвета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, луганская народная республика, макдоналдс
11:43 11.06.2022 (обновлено: 11:57 11.06.2022)
Жители Луганска восемь лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса"
В Луганске после закрытия "Макдоналдса" в 2014 году открыли ресторан "Макдак"
ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Жители Луганска уже 8 лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса", передаёт корреспондент РИА Новости.
Рестораны "Макдоналдс
" закрылись в Луганске
ещё весной 2014 года, во время провозглашения независимости ЛНР
и подготовки к референдуму о независимости. Вскоре местные предприниматели открыли на старом месте ресторан "McДак", оформлением и меню напоминающим оригинальный. В логотипе используется портрет мультипликационного селезня-богача Скруджа МакДака.
Так, сейчас тут можно попробовать гамбургер за 85 рублей и "Гранд тейсти" за 275. В меню также есть наггетсы, филе-о-фиш, чикен ролл, стаканчик с мороженым и так далее. Кроме того, реклама предлагает попробовать новинку - "БикМак" чёрного и красного цвета.