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Жители Луганска восемь лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса" - РИА Новости, 11.06.2022
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Жители Луганска восемь лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса"
Жители Луганска восемь лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса" - РИА Новости, 11.06.2022
Жители Луганска восемь лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса"
Жители Луганска уже 8 лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса", передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:43
2022-06-11T11:57
в мире
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луганская народная республика
макдоналдс
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Жители Луганска уже 8 лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса", передаёт корреспондент РИА Новости.Рестораны "Макдоналдс" закрылись в Луганске ещё весной 2014 года, во время провозглашения независимости ЛНР и подготовки к референдуму о независимости. Вскоре местные предприниматели открыли на старом месте ресторан "McДак", оформлением и меню напоминающим оригинальный. В логотипе используется портрет мультипликационного селезня-богача Скруджа МакДака.Так, сейчас тут можно попробовать гамбургер за 85 рублей и "Гранд тейсти" за 275. В меню также есть наггетсы, филе-о-фиш, чикен ролл, стаканчик с мороженым и так далее. Кроме того, реклама предлагает попробовать новинку - "БикМак" чёрного и красного цвета.
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в мире, луганск, луганская народная республика, макдоналдс
11:43 11.06.2022 (обновлено: 11:57 11.06.2022)
 
Жители Луганска восемь лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса"

В Луганске после закрытия "Макдоналдса" в 2014 году открыли ресторан "Макдак"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Жители Луганска уже 8 лет живут с "Макдаком" вместо "Макдоналдса", передаёт корреспондент РИА Новости.
Рестораны "Макдоналдс" закрылись в Луганске ещё весной 2014 года, во время провозглашения независимости ЛНР и подготовки к референдуму о независимости. Вскоре местные предприниматели открыли на старом месте ресторан "McДак", оформлением и меню напоминающим оригинальный. В логотипе используется портрет мультипликационного селезня-богача Скруджа МакДака.
Так, сейчас тут можно попробовать гамбургер за 85 рублей и "Гранд тейсти" за 275. В меню также есть наггетсы, филе-о-фиш, чикен ролл, стаканчик с мороженым и так далее. Кроме того, реклама предлагает попробовать новинку - "БикМак" чёрного и красного цвета.
 
В миреЛуганскЛуганская Народная РеспубликаМакдоналдс
 
 
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