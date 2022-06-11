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Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России - РИА Новости, 11.06.2022
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Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России
Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России - РИА Новости, 11.06.2022
Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России
Президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России после 15 марта. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T18:20
2022-06-11T19:38
владимир путин
павел крашенинников
россия
москва
европейский суд по правам человека (еспч)
госдума рф
совет европы
общество
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России после 15 марта.Отмечается, что документы ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных российскими судами решений.Государственная дума 18 мая приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 16 марта. Ко второму чтению депутаты внесли поправки, предполагающие изменение этой даты на 15 марта (в этот день Россия подала уведомление о выходе из Совета Европы).Уточняется, что для обеспечения и защиты прав россиян до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура России может выплачивать денежную компенсацию заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.По словам главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, это позволит защитить права граждан и исключить образование вакуума в исполнении решений.Права представителей России в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы ограничили после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Москва 15 марта официально уведомила о выходе из СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу — Комитету министров — на то, что Россия не может быть членом совета. На следующий день Комитет принял решение о прекращении ее членства с 16 марта.
https://ria.ru/20220602/espch-1792634072.html
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владимир путин, павел крашенинников, россия, москва, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, совет европы, общество
18:20 11.06.2022 (обновлено: 19:38 11.06.2022)
 
Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России после 15 марта.
Отмечается, что документы ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных российскими судами решений.
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 14:32
В России начали создавать альтернативу ЕСПЧ
Государственная дума 18 мая приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 16 марта. Ко второму чтению депутаты внесли поправки, предполагающие изменение этой даты на 15 марта (в этот день Россия подала уведомление о выходе из Совета Европы).
Уточняется, что для обеспечения и защиты прав россиян до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура России может выплачивать денежную компенсацию заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 07:50
Володин пообещал, что решения ЕСПЧ исполняться не будут
По словам главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, это позволит защитить права граждан и исключить образование вакуума в исполнении решений.
Права представителей России в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы ограничили после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Москва 15 марта официально уведомила о выходе из СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу — Комитету министров — на то, что Россия не может быть членом совета. На следующий день Комитет принял решение о прекращении ее членства с 16 марта.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 13:15
ЕСПЧ не принял ни одного дела об угрозе людям в Донбассе, заявил адвокат
 
Владимир ПутинПавел КрашенинниковРоссияМоскваЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Госдума РФСовет ЕвропыОбщество
 
 
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