18:20 11.06.2022 (обновлено: 19:38 11.06.2022)
Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России
Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России после 15 марта.
Отмечается, что документы ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных российскими судами решений.
2 июня, 14:32В России начали создавать альтернативу ЕСПЧ
Государственная дума 18 мая приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 16 марта. Ко второму чтению депутаты внесли поправки, предполагающие изменение этой даты на 15 марта (в этот день Россия подала уведомление о выходе из Совета Европы).
Уточняется, что для обеспечения и защиты прав россиян до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура России может выплачивать денежную компенсацию заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.
По словам главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, это позволит защитить права граждан и исключить образование вакуума в исполнении решений.
Права представителей России в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы ограничили после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Москва 15 марта официально уведомила о выходе из СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу — Комитету министров — на то, что Россия не может быть членом совета. На следующий день Комитет принял решение о прекращении ее членства с 16 марта.