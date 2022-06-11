https://ria.ru/20220611/putin-1794792585.html

Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России - РИА Новости, 11.06.2022

Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России после 15 марта. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T18:20

2022-06-11T18:20

2022-06-11T19:38

владимир путин

павел крашенинников

россия

москва

европейский суд по правам человека (еспч)

госдума рф

совет европы

общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России после 15 марта.Отмечается, что документы ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных российскими судами решений.Государственная дума 18 мая приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 16 марта. Ко второму чтению депутаты внесли поправки, предполагающие изменение этой даты на 15 марта (в этот день Россия подала уведомление о выходе из Совета Европы).Уточняется, что для обеспечения и защиты прав россиян до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура России может выплачивать денежную компенсацию заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.По словам главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, это позволит защитить права граждан и исключить образование вакуума в исполнении решений.Права представителей России в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы ограничили после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Москва 15 марта официально уведомила о выходе из СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они соответствуют Конституции. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу — Комитету министров — на то, что Россия не может быть членом совета. На следующий день Комитет принял решение о прекращении ее членства с 16 марта.

https://ria.ru/20220602/espch-1792634072.html

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Евгения Нефедова

владимир путин, павел крашенинников, россия, москва, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, совет европы, общество