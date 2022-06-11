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Путин подписал закон о порядке взаимодействия в электроэнергетике - РИА Новости, 11.06.2022
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Путин подписал закон о порядке взаимодействия в электроэнергетике
Путин подписал закон о порядке взаимодействия в электроэнергетике - РИА Новости, 11.06.2022
Путин подписал закон о порядке взаимодействия в электроэнергетике
Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии, а также... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:42
2022-06-11T17:42
экономика
жкх
анастасия бондаренко
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии, а также систему планирования в данной сфере. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон систематизирует положения законодательства об электроэнергетике, касающиеся надежности, безопасности и функционирования энергосистемы, исключает устаревшие понятия и недействующие механизмы. При этом вводится возможность установления требований к качеству электроэнергии, его обеспечению, порядку рассмотрения претензий по данным вопросам на уровне подзаконных нормативных актов.Закон закрепляет основные принципы распределения функций, обязанностей и ответственности между субъектами оперативно-диспетчерского управления, иными субъектами электроэнергетики и потребителями электроэнергии за обеспечение надежности энергосистемы и качества электроэнергии. Отдельные положения закона "Об электроэнергетике" унифицируются с учетом сложившейся практики регулирования отрасли.При этом конкретизируется положение, устанавливающее основания для применения графиков аварийного ограничения режима потребления и использования противоаварийной автоматики. Вносимые изменения соответствуют принципам реализации механизма "регуляторной гильотины" и учитывают современную систему нормативного регулирования, формируемую в отрасли. Закон также содержит нормы, касающиеся изменения системы планирования в электроэнергетике и разработки схем ее перспективного развития.Документы перспективного развития электроэнергетики будут теперь разрабатываться системным оператором с использованием перспективных расчетных моделей ЕЭС России, формируемых и поддерживаемых в актуальном состоянии на основе цифровых информационных моделей электроэнергетических систем, а начиная с 1 января 2024 года - также с использованием перспективных расчетных моделей технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем.При этом исключается ежегодная разработка органами исполнительной власти субъектов РФ региональных схем и программ перспективного развития электроэнергетики как самостоятельных документов.Цель этих изменений - наведение порядка в системе перспективного планирования в электроэнергетике, поясняла ранее замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко. Этот вопрос, по ее словам, будет решаться как в ценовых зонах, так и в технологически изолированных системах, то есть порядок наводится комплексно. Это также решение проблем субъектов РФ, у которых эта работа построена была всегда по-разному, отмечала замминистра. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже.
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экономика, жкх, анастасия бондаренко, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
17:42 11.06.2022
 
Путин подписал закон о порядке взаимодействия в электроэнергетике

Путин подписал закон, совершенствующий порядок взаимодействия в электроэнергетике

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии, а также систему планирования в данной сфере. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон систематизирует положения законодательства об электроэнергетике, касающиеся надежности, безопасности и функционирования энергосистемы, исключает устаревшие понятия и недействующие механизмы. При этом вводится возможность установления требований к качеству электроэнергии, его обеспечению, порядку рассмотрения претензий по данным вопросам на уровне подзаконных нормативных актов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
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Закон закрепляет основные принципы распределения функций, обязанностей и ответственности между субъектами оперативно-диспетчерского управления, иными субъектами электроэнергетики и потребителями электроэнергии за обеспечение надежности энергосистемы и качества электроэнергии. Отдельные положения закона "Об электроэнергетике" унифицируются с учетом сложившейся практики регулирования отрасли.
При этом конкретизируется положение, устанавливающее основания для применения графиков аварийного ограничения режима потребления и использования противоаварийной автоматики. Вносимые изменения соответствуют принципам реализации механизма "регуляторной гильотины" и учитывают современную систему нормативного регулирования, формируемую в отрасли. Закон также содержит нормы, касающиеся изменения системы планирования в электроэнергетике и разработки схем ее перспективного развития.
Документы перспективного развития электроэнергетики будут теперь разрабатываться системным оператором с использованием перспективных расчетных моделей ЕЭС России, формируемых и поддерживаемых в актуальном состоянии на основе цифровых информационных моделей электроэнергетических систем, а начиная с 1 января 2024 года - также с использованием перспективных расчетных моделей технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем.
При этом исключается ежегодная разработка органами исполнительной власти субъектов РФ региональных схем и программ перспективного развития электроэнергетики как самостоятельных документов.
Цель этих изменений - наведение порядка в системе перспективного планирования в электроэнергетике, поясняла ранее замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко. Этот вопрос, по ее словам, будет решаться как в ценовых зонах, так и в технологически изолированных системах, то есть порядок наводится комплексно. Это также решение проблем субъектов РФ, у которых эта работа построена была всегда по-разному, отмечала замминистра. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
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ЭкономикаЖКХАнастасия БондаренкоРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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