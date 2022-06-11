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Путин подписал закон о прекращении статуса ИП для осужденных - РИА Новости, 11.06.2022
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Путин подписал закон о прекращении статуса ИП для осужденных
Путин подписал закон о прекращении статуса ИП для осужденных - РИА Новости, 11.06.2022
Путин подписал закон о прекращении статуса ИП для осужденных
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прекращения для осужденных граждан статуса индивидуального предпринимателя. Документ... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:58
2022-06-11T16:58
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прекращения для осужденных граждан статуса индивидуального предпринимателя. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Изменения вносятся в закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Закон направлен на упрощение процедуры прекращения подозреваемыми, обвиняемыми, содержащимися под стражей, либо осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы, статуса индивидуального предпринимателя.В этих целях законом предлагается дополнить закон новым положением, устанавливающим возможность подачи подозреваемым или обвиняемым заявления о государственной регистрации прекращения им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя без нотариального удостоверения своей подписи.В этом случае документы, на основании которых осуществляется госрегистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности, направляются в регистрирующий орган почтовым отправлением с описью вложения, а подпись такого лица удостоверяется начальником места содержания под стражей или начальником исправительного учреждения.Реализация внесенных законом изменений позволит повысить уровень защиты прав и законных интересов граждан, отмечали сенаторы.
https://ria.ru/20220611/zakon-1794784846.html
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владимир путин
16:58 11.06.2022
 
Путин подписал закон о прекращении статуса ИП для осужденных

Путин подписал закон о прекращении статуса индивидуального предпринимателя для осужденных

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прекращения для осужденных граждан статуса индивидуального предпринимателя. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Закон направлен на упрощение процедуры прекращения подозреваемыми, обвиняемыми, содержащимися под стражей, либо осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы, статуса индивидуального предпринимателя.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
Вчера, 16:56
Путин подписал закон для предотвращения конфликта интересов при госзакупках
В этих целях законом предлагается дополнить закон новым положением, устанавливающим возможность подачи подозреваемым или обвиняемым заявления о государственной регистрации прекращения им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя без нотариального удостоверения своей подписи.
В этом случае документы, на основании которых осуществляется госрегистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности, направляются в регистрирующий орган почтовым отправлением с описью вложения, а подпись такого лица удостоверяется начальником места содержания под стражей или начальником исправительного учреждения.
Реализация внесенных законом изменений позволит повысить уровень защиты прав и законных интересов граждан, отмечали сенаторы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
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Путин ратифицировал соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе
 
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