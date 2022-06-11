https://ria.ru/20220611/putin-1794777745.html

Путин подписал закон, ограничивающий закупки госкомпаний

Путин подписал закон, ограничивающий закупки госкомпаний - РИА Новости, 11.06.2022

Путин подписал закон, ограничивающий закупки госкомпаний

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение случаев закупок госкомпаний у взаимозависимых с ними лиц без соблюдения требований... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T15:56

2022-06-11T15:56

2022-06-11T15:56

экономика

алексей лавров

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_ce39480cad431b7a8ec25065e3b12ef6.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение случаев закупок госкомпаний у взаимозависимых с ними лиц без соблюдения требований закона, регулирующего их закупки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Соответствующие изменения вносятся в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), который регулирует закупки госкомпаний, госкорпораций, публично-правовых компаний, субъектов естественных монополий и некоторых других юрлиц.Они допускают возможность закупок таких заказчиков у взаимозависимых лиц без применения указанного закона лишь в случаях, когда зависимое лицо само является заказчиком по 223-ФЗ, либо закупка осуществляется в целях обеспечения единого производственного процесса. Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.В 2018 году заказчики получили возможность не применять 223-ФЗ при осуществлении внутригрупповых сделок, когда материнской компанией осуществляется закупка у дочерней компании. Для реализации такого права заказчик в составе положения о закупках ведет перечень взаимозависимых с ним лиц, у которых он проводит закупки без применения 223-ФЗ.Это было сделано для того, чтобы облегчить закупки внутри вертикально-интегрированных компаний, пояснял ранее замминистра финансов Алексей Лавров. Однако проведенный Минфином России мониторинг показал, что объем нерегулируемых 223-ФЗ сделок вырос и является существенным. При этом сейчас отсутствует механизм, позволяющий определить предмет и характер закупок, осуществляемых у взаимозависимых лиц: информация о них не включается в госреестры.В связи с этим в отношении таких закупок не обеспечивается прослеживаемость и имеется риск намеренного ухода от применения 223-ФЗ. Это "негативно сказывается на состоянии конкуренции в сфере закупок, а также не позволяет распространить на такие закупки положения, связанные с обязательной минимальной долей закупок отечественной продукции (работ, услуг) и закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства", поясняло ранее правительство РФ.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, алексей лавров, россия, владимир путин