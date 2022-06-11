https://ria.ru/20220611/protest-1794795180.html
Противники Пашиняна вышли на протест в центре Еревана
Противники Пашиняна вышли на протест в центре Еревана - РИА Новости, 11.06.2022
Противники Пашиняна вышли на протест в центре Еревана
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались в субботу вечером на площади Франции в центре Еревана, чтобы выразить протест властям страны... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T18:50
2022-06-11T18:50
2022-06-11T18:50
в мире
никол пашинян
серж саргсян
роберт кочарян
армения
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азербайджан
генеральная прокуратура рф
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ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались в субботу вечером на площади Франции в центре Еревана, чтобы выразить протест властям страны против задержаний и арестов оппозиционеров.Выразить протест вышли несколько сотен человек, в основном являющихся сторонниками бывших президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.Колонна манифестантов направляется от площади Франции к зданию Генпрокуратуры республики.Организаторы митинга - лидеры оппозиционного движения "Сопротивление", которое проводит акции с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвали выразить "протест против беспрецедентных политических репрессий".Ранее они заявляли о десятках сторонников, арестованных по политическим мотивам.Прошло уже более месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220609/armeniya-1794327274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, серж саргсян, роберт кочарян, армения, франция, азербайджан, генеральная прокуратура рф
Противники Пашиняна вышли на протест в центре Еревана
Противники Пашиняна вышли в центр Еревана, чтобы выразить протест против арестов оппозиции