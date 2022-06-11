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Противники Пашиняна вышли на протест в центре Еревана - РИА Новости, 11.06.2022
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Противники Пашиняна вышли на протест в центре Еревана
Противники Пашиняна вышли на протест в центре Еревана - РИА Новости, 11.06.2022
Противники Пашиняна вышли на протест в центре Еревана
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались в субботу вечером на площади Франции в центре Еревана, чтобы выразить протест властям страны... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T18:50
2022-06-11T18:50
в мире
никол пашинян
серж саргсян
роберт кочарян
армения
франция
азербайджан
генеральная прокуратура рф
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ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались в субботу вечером на площади Франции в центре Еревана, чтобы выразить протест властям страны против задержаний и арестов оппозиционеров.Выразить протест вышли несколько сотен человек, в основном являющихся сторонниками бывших президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.Колонна манифестантов направляется от площади Франции к зданию Генпрокуратуры республики.Организаторы митинга - лидеры оппозиционного движения "Сопротивление", которое проводит акции с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвали выразить "протест против беспрецедентных политических репрессий".Ранее они заявляли о десятках сторонников, арестованных по политическим мотивам.Прошло уже более месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220609/armeniya-1794327274.html
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в мире, никол пашинян, серж саргсян, роберт кочарян, армения, франция, азербайджан, генеральная прокуратура рф
18:50 11.06.2022
 
Противники Пашиняна вышли на протест в центре Еревана

Противники Пашиняна вышли в центр Еревана, чтобы выразить протест против арестов оппозиции

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в центре Еревана
Участники акции протеста в центре Еревана - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Участники акции протеста в центре Еревана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались в субботу вечером на площади Франции в центре Еревана, чтобы выразить протест властям страны против задержаний и арестов оппозиционеров.
Выразить протест вышли несколько сотен человек, в основном являющихся сторонниками бывших президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.
Колонна манифестантов направляется от площади Франции к зданию Генпрокуратуры республики.
Организаторы митинга - лидеры оппозиционного движения "Сопротивление", которое проводит акции с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвали выразить "протест против беспрецедентных политических репрессий".
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Ранее они заявляли о десятках сторонников, арестованных по политическим мотивам.
Прошло уже более месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
 
В миреНикол ПашинянСерж СаргсянРоберт КочарянАрменияФранцияАзербайджанГенеральная прокуратура РФ
 
 
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