https://ria.ru/20220611/protest-1794795180.html

Противники Пашиняна вышли на протест в центре Еревана

Противники Пашиняна вышли на протест в центре Еревана - РИА Новости, 11.06.2022

Противники Пашиняна вышли на протест в центре Еревана

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались в субботу вечером на площади Франции в центре Еревана, чтобы выразить протест властям страны... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T18:50

2022-06-11T18:50

2022-06-11T18:50

в мире

никол пашинян

серж саргсян

роберт кочарян

армения

франция

азербайджан

генеральная прокуратура рф

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ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались в субботу вечером на площади Франции в центре Еревана, чтобы выразить протест властям страны против задержаний и арестов оппозиционеров.Выразить протест вышли несколько сотен человек, в основном являющихся сторонниками бывших президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.Колонна манифестантов направляется от площади Франции к зданию Генпрокуратуры республики.Организаторы митинга - лидеры оппозиционного движения "Сопротивление", которое проводит акции с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвали выразить "протест против беспрецедентных политических репрессий".Ранее они заявляли о десятках сторонников, арестованных по политическим мотивам.Прошло уже более месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220609/armeniya-1794327274.html

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франция

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, никол пашинян, серж саргсян, роберт кочарян, армения, франция, азербайджан, генеральная прокуратура рф