https://ria.ru/20220611/prazdniki-1794496586.html

Эксперты выяснили, куда туристы поедут на автобусах на длинные выходные

Эксперты выяснили, куда туристы поедут на автобусах на длинные выходные - РИА Новости, 11.06.2022

Эксперты выяснили, куда туристы поедут на автобусах на длинные выходные

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда на длинные июньские выходные россияне отправятся на автобусах и сколько стоят билеты, сообщает... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T03:47

2022-06-11T03:47

2022-06-11T03:47

туризм

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новости - туризм

москва

санкт-петербург

россия

день россии

ростов-на-дону

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда на длинные июньские выходные россияне отправятся на автобусах и сколько стоят билеты, сообщает Туту.ру.Средний чек за путешествие на этом транспорте по РФ с 9 по 12 июня составляет 1 404 рубля в одну сторону, а за рубеж — 2 491 рубль. Примерно 80 процентов бронирований совершается по России и 20 — за границу.Больше всего поездок на автобусах запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. Средний чек – 1 660 рублей в одну сторону.На втором месте по популярности направление Москва — Ростов-на-Дону, средний чек здесь равен 1 524 рублям. Далее по востребованности следует Москва — Симферополь. Средний чек на этом маршруте составляет 3 694 рубля в одну сторону.Также в топ самых популярных автобусных направлений на длинные июньские выходные вошли маршруты Москва — Переславль-Залесский, Москва — Чебоксары, Санкт-Петербург — Смоленск, Москва — Воронеж, Москва — Таганрог, Москва — Рязань и Москва — Нижний Новгород.Среди зарубежных направлений больше всего поездок запланировано по маршрутам Санкт-Петербург — Хельсинки, Москва — Минск, Санкт-Петербург — Минск, Санкт-Петербург — Полоцк и Санкт-Петербург — Рига.

https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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