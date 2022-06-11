https://ria.ru/20220611/prazdniki-1794496586.html
Эксперты выяснили, куда туристы поедут на автобусах на длинные выходные
Эксперты выяснили, куда туристы поедут на автобусах на длинные выходные - РИА Новости, 11.06.2022
Эксперты выяснили, куда туристы поедут на автобусах на длинные выходные
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда на длинные июньские выходные россияне отправятся на автобусах и сколько стоят билеты, сообщает... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T03:47
2022-06-11T03:47
2022-06-11T03:47
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россия
день россии
ростов-на-дону
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда на длинные июньские выходные россияне отправятся на автобусах и сколько стоят билеты, сообщает Туту.ру.Средний чек за путешествие на этом транспорте по РФ с 9 по 12 июня составляет 1 404 рубля в одну сторону, а за рубеж — 2 491 рубль. Примерно 80 процентов бронирований совершается по России и 20 — за границу.Больше всего поездок на автобусах запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. Средний чек – 1 660 рублей в одну сторону.На втором месте по популярности направление Москва — Ростов-на-Дону, средний чек здесь равен 1 524 рублям. Далее по востребованности следует Москва — Симферополь. Средний чек на этом маршруте составляет 3 694 рубля в одну сторону.Также в топ самых популярных автобусных направлений на длинные июньские выходные вошли маршруты Москва — Переславль-Залесский, Москва — Чебоксары, Санкт-Петербург — Смоленск, Москва — Воронеж, Москва — Таганрог, Москва — Рязань и Москва — Нижний Новгород.Среди зарубежных направлений больше всего поездок запланировано по маршрутам Санкт-Петербург — Хельсинки, Москва — Минск, Санкт-Петербург — Минск, Санкт-Петербург — Полоцк и Санкт-Петербург — Рига.
https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Эксперты выяснили, куда туристы поедут на автобусах на длинные выходные
Названы города, куда туристы поедут на автобусах на выходные, курорты – не на первом месте
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда на длинные июньские выходные россияне отправятся на автобусах и сколько стоят билеты, сообщает Туту.ру.
Средний чек за путешествие на этом транспорте по РФ с 9 по 12 июня составляет 1 404 рубля в одну сторону, а за рубеж — 2 491 рубль. Примерно 80 процентов бронирований совершается по России и 20 — за границу.
Больше всего поездок на автобусах запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. Средний чек – 1 660 рублей в одну сторону.
На втором месте по популярности направление Москва — Ростов-на-Дону, средний чек здесь равен 1 524 рублям. Далее по востребованности следует Москва — Симферополь. Средний чек на этом маршруте составляет 3 694 рубля в одну сторону.
Также в топ самых популярных автобусных направлений на длинные июньские выходные вошли маршруты Москва — Переславль-Залесский, Москва — Чебоксары, Санкт-Петербург — Смоленск, Москва — Воронеж, Москва — Таганрог, Москва — Рязань и Москва — Нижний Новгород.
Среди зарубежных направлений больше всего поездок запланировано по маршрутам Санкт-Петербург — Хельсинки, Москва — Минск, Санкт-Петербург — Минск, Санкт-Петербург — Полоцк и Санкт-Петербург — Рига.