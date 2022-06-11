https://ria.ru/20220611/prazdnik-1794731960.html
В Запорожской области отметят День России
В Запорожской области отметят День России - РИА Новости, 11.06.2022
В Запорожской области отметят День России
День России пройдет в Запорожской области под девизом "Мы хотим быть Россией", сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:42
2022-06-11T10:42
2022-06-11T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
херсонская область
день россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. День России пройдет в Запорожской области под девизом "Мы хотим быть Россией", сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Запорожская область впервые на официальном уровне отмечает День России. Для нас это знаковый и символичный праздник. Он пройдет под девизом, собравшим воедино три наших стремления: "Мы хотим быть с Россией, мы хотим быть в России, мы хотим быть Россией", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, символично, что празднование Дня России в этом году совпало с великим православным праздником Святой Троицы."Мы видим в этом Божий промысел", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220610/pasport-1794701595.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Запорожской области отметят День России
В Запорожской области отметят День России под девизом "Мы хотим быть Россией"