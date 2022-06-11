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В Запорожской области отметят День России - РИА Новости, 11.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Запорожской области отметят День России
В Запорожской области отметят День России - РИА Новости, 11.06.2022
В Запорожской области отметят День России
День России пройдет в Запорожской области под девизом "Мы хотим быть Россией", сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:42
2022-06-11T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
херсонская область
день россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. День России пройдет в Запорожской области под девизом "Мы хотим быть Россией", сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Запорожская область впервые на официальном уровне отмечает День России. Для нас это знаковый и символичный праздник. Он пройдет под девизом, собравшим воедино три наших стремления: "Мы хотим быть с Россией, мы хотим быть в России, мы хотим быть Россией", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, символично, что празднование Дня России в этом году совпало с великим православным праздником Святой Троицы."Мы видим в этом Божий промысел", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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россия
запорожская область
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в мире, россия, запорожская область, херсонская область , день россии
10:42 11.06.2022
 
В Запорожской области отметят День России

В Запорожской области отметят День России под девизом "Мы хотим быть Россией"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПраздничное оформление ко Дню России
Праздничное оформление ко Дню России - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Праздничное оформление ко Дню России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. День России пройдет в Запорожской области под девизом "Мы хотим быть Россией", сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Запорожская область впервые на официальном уровне отмечает День России. Для нас это знаковый и символичный праздник. Он пройдет под девизом, собравшим воедино три наших стремления: "Мы хотим быть с Россией, мы хотим быть в России, мы хотим быть Россией", - сказал РИА Новости Рогов.
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По его словам, символично, что празднование Дня России в этом году совпало с великим православным праздником Святой Троицы.
"Мы видим в этом Божий промысел", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьХерсонская областьДень России
 
 
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