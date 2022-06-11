https://ria.ru/20220611/prazdnik-1794731960.html

В Запорожской области отметят День России

В Запорожской области отметят День России - РИА Новости, 11.06.2022

В Запорожской области отметят День России

День России пройдет в Запорожской области под девизом "Мы хотим быть Россией", сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T10:42

2022-06-11T10:42

2022-06-11T10:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

херсонская область

день россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. День России пройдет в Запорожской области под девизом "Мы хотим быть Россией", сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Запорожская область впервые на официальном уровне отмечает День России. Для нас это знаковый и символичный праздник. Он пройдет под девизом, собравшим воедино три наших стремления: "Мы хотим быть с Россией, мы хотим быть в России, мы хотим быть Россией", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, символично, что празднование Дня России в этом году совпало с великим православным праздником Святой Троицы."Мы видим в этом Божий промысел", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220610/pasport-1794701595.html

россия

запорожская область

херсонская область

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, запорожская область, херсонская область , день россии