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В Нерюнгринском районе Якутии тушат природный пожар
В Нерюнгринском районе Якутии тушат природный пожар - РИА Новости, 11.06.2022
В Нерюнгринском районе Якутии тушат природный пожар
Природный пожар обнаружили в 4 километрах от поселка Нагорный и в 1,5 километрах от склада ГСМ в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:52
2022-06-11T17:52
2022-06-11T18:00
происшествия
россия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
экология
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ЯКУТСК, 11 июн - РИА Новости. Природный пожар обнаружили в 4 километрах от поселка Нагорный и в 1,5 километрах от склада ГСМ в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.Отмечается, что площадь пожара составляет 25 га, протяженность пожара по кромке от 1 000 до 2 500 метров."Угрозы подхода огня к нефтебазе нет... посёлок Нагорный является нежилым населенным пунктом", - добавили в ГУ МЧС.На тушении пожара задействованы работники Авиалесоохраны, Якутлесресурс и сотрудники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона."Также, в целях недопущения дальнейшего распространения пожара к объектам железнодорожного транспорта и защиты железнодорожных путей в поселок Нагорный прибыл пожарный поезд из поселка Беркакит. Поезд оснащен двумя цистернами по 70 кубометров, 3 мотопомпами, запасом рукавов", - говорится в сообщении.В готовности к убытию в район пожара в города Якутск находится аэромобильная группировка регионального управления МЧС России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология
17:52 11.06.2022 (обновлено: 18:00 11.06.2022)
В Нерюнгринском районе Якутии тушат природный пожар
МЧС: в Якутии начали тушить природный пожар в четырех километрах от поселка Нагорный
ЯКУТСК, 11 июн - РИА Новости. Природный пожар обнаружили в 4 километрах от поселка Нагорный и в 1,5 километрах от склада ГСМ в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
"11 июня поступило сообщение об обнаружении природного пожара между поселком Нагорный Нерюнгринского района и Нагорнинским складом ГСМ. Пожар действует на удалении 4 километров от поселка Нагорный и 1,5 километрах от Нагорнинского склада ГСМ", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что площадь пожара составляет 25 га, протяженность пожара по кромке от 1 000 до 2 500 метров.
"Угрозы подхода огня к нефтебазе нет... посёлок Нагорный является нежилым населенным пунктом", - добавили в ГУ МЧС
.
На тушении пожара задействованы работники Авиалесоохраны, Якутлесресурс и сотрудники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона.
"Также, в целях недопущения дальнейшего распространения пожара к объектам железнодорожного транспорта и защиты железнодорожных путей в поселок Нагорный прибыл пожарный поезд из поселка Беркакит. Поезд оснащен двумя цистернами по 70 кубометров, 3 мотопомпами, запасом рукавов", - говорится в сообщении.
В готовности к убытию в район пожара в города Якутск
находится аэромобильная группировка регионального управления МЧС России
.