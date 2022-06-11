https://ria.ru/20220611/pozhar-1794789882.html

В Нерюнгринском районе Якутии тушат природный пожар

В Нерюнгринском районе Якутии тушат природный пожар - РИА Новости, 11.06.2022

В Нерюнгринском районе Якутии тушат природный пожар

Природный пожар обнаружили в 4 километрах от поселка Нагорный и в 1,5 километрах от склада ГСМ в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:52

2022-06-11T17:52

2022-06-11T18:00

происшествия

россия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

экология

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ЯКУТСК, 11 июн - РИА Новости. Природный пожар обнаружили в 4 километрах от поселка Нагорный и в 1,5 километрах от склада ГСМ в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.Отмечается, что площадь пожара составляет 25 га, протяженность пожара по кромке от 1 000 до 2 500 метров."Угрозы подхода огня к нефтебазе нет... посёлок Нагорный является нежилым населенным пунктом", - добавили в ГУ МЧС.На тушении пожара задействованы работники Авиалесоохраны, Якутлесресурс и сотрудники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона."Также, в целях недопущения дальнейшего распространения пожара к объектам железнодорожного транспорта и защиты железнодорожных путей в поселок Нагорный прибыл пожарный поезд из поселка Беркакит. Поезд оснащен двумя цистернами по 70 кубометров, 3 мотопомпами, запасом рукавов", - говорится в сообщении.В готовности к убытию в район пожара в города Якутск находится аэромобильная группировка регионального управления МЧС России.

https://ria.ru/20220608/shtraf-1793919419.html

россия

якутск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология