https://ria.ru/20220611/pomosch-1794778781.html
Минобороны определит случаи для получения первой помощи военными
Минобороны определит случаи для получения первой помощи военными - РИА Новости, 11.06.2022
Минобороны определит случаи для получения первой помощи военными
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минобороны полномочиями устанавливать перечень состояний, при которых оказывается первая помощь... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:01
2022-06-11T16:01
2022-06-11T16:01
здоровье - общество
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минобороны полномочиями устанавливать перечень состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим в условиях военного времени и ведения боевых действий, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Предусматривается, что перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, правила ее оказания, стандарт оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества разрабатываются и утверждаются Минобороны. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, могут устанавливать особенности оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества.Ранее законодательство в части оказания первой помощи не учитывало особенности медицинского обеспечения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов при выполнении ими задач по предназначению.
https://ria.ru/20220611/nagrady-1794746638.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин
Минобороны определит случаи для получения первой помощи военными
Путин разрешил Минобороны устанавливать перечень случаев получения первой помощи военными