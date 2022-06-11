https://ria.ru/20220611/pomosch-1794778781.html

Минобороны определит случаи для получения первой помощи военными

Минобороны определит случаи для получения первой помощи военными - РИА Новости, 11.06.2022

Минобороны определит случаи для получения первой помощи военными

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минобороны полномочиями устанавливать перечень состояний, при которых оказывается первая помощь... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T16:01

2022-06-11T16:01

2022-06-11T16:01

здоровье - общество

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минобороны полномочиями устанавливать перечень состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим в условиях военного времени и ведения боевых действий, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Предусматривается, что перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, правила ее оказания, стандарт оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества разрабатываются и утверждаются Минобороны. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, могут устанавливать особенности оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества.Ранее законодательство в части оказания первой помощи не учитывало особенности медицинского обеспечения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов при выполнении ими задач по предназначению.

https://ria.ru/20220611/nagrady-1794746638.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин