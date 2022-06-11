https://ria.ru/20220611/polsha-1794791606.html
Польские водители блокируют АЗС, протестуя против роста цен на топливо
Польские водители блокируют АЗС, протестуя против роста цен на топливо - РИА Новости, 11.06.2022
Польские водители блокируют АЗС, протестуя против роста цен на топливо
В Польше автомобилисты и мотоциклисты заблокировали заправочные станции в знак протеста против роста цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T18:11
2022-06-11T18:11
2022-06-11T19:08
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Польше автомобилисты и мотоциклисты заблокировали заправочные станции в знак протеста против роста цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости.Так, в Варшаве на АЗС концерна ORLEN на улице Михала Списака приехали несколько десятков машин и мотоциклов. Водители вставили заправочные пистолеты в заливные горловины своих транспортных средств, залили минимальное количество топлива, затем не торопясь произвели оплату и стали общаться с другими посетителями заправки.Сообщается, что все это время колонки остаются занятыми, что лишает других водителей возможности заправиться.В социальных сетях пишут, что похожие акции проходят и на других АЗС в разных регионах страны.В последнее время в Польше зафиксировали серьезное подорожание моторного топлива. В мае в этом сегменте произошел самый большой рост цен. Топливо для частных потребителей подорожало на 35,4 процента по сравнению с показателями прошлого года и на пять процентов по сравнению с апрелем этого года. Сейчас средняя цена за литр бензина Pb95 составляет около восьми злотых (около 1,86 доллара).После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, которые столкнулись с ростом цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html
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Водители в Польше блокируют АЗС из-за роста цен на топливо
В Польше автомобилисты и мотоциклисты заблокировали заправочные станции в знак протеста против роста цен на топливо.
2022-06-11T18:11
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РИА Новости
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в мире, авто, варшава, польша
18:11 11.06.2022 (обновлено: 19:08 11.06.2022)
Польские водители блокируют АЗС, протестуя против роста цен на топливо
Польские водители блокируют заправочные станции, протестуя против роста цен на топливо