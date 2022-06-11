https://ria.ru/20220611/polsha-1794791606.html

Польские водители блокируют АЗС, протестуя против роста цен на топливо

Польские водители блокируют АЗС, протестуя против роста цен на топливо - РИА Новости, 11.06.2022

Польские водители блокируют АЗС, протестуя против роста цен на топливо

В Польше автомобилисты и мотоциклисты заблокировали заправочные станции в знак протеста против роста цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T18:11

2022-06-11T18:11

2022-06-11T19:08

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Польше автомобилисты и мотоциклисты заблокировали заправочные станции в знак протеста против роста цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости.Так, в Варшаве на АЗС концерна ORLEN на улице Михала Списака приехали несколько десятков машин и мотоциклов. Водители вставили заправочные пистолеты в заливные горловины своих транспортных средств, залили минимальное количество топлива, затем не торопясь произвели оплату и стали общаться с другими посетителями заправки.Сообщается, что все это время колонки остаются занятыми, что лишает других водителей возможности заправиться.В социальных сетях пишут, что похожие акции проходят и на других АЗС в разных регионах страны.В последнее время в Польше зафиксировали серьезное подорожание моторного топлива. В мае в этом сегменте произошел самый большой рост цен. Топливо для частных потребителей подорожало на 35,4 процента по сравнению с показателями прошлого года и на пять процентов по сравнению с апрелем этого года. Сейчас средняя цена за литр бензина Pb95 составляет около восьми злотых (около 1,86 доллара).После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, которые столкнулись с ростом цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html

https://ria.ru/20220608/inflyatsiya-1793793844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Водители в Польше блокируют АЗС из-за роста цен на топливо В Польше автомобилисты и мотоциклисты заблокировали заправочные станции в знак протеста против роста цен на топливо. 2022-06-11T18:11 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, авто, варшава, польша