https://ria.ru/20220611/podzhog-1794747290.html

В Нижнем Новгороде сожгли машину женщины, помогающей участникам СВО

В Нижнем Новгороде сожгли машину женщины, помогающей участникам СВО - РИА Новости, 11.06.2022

В Нижнем Новгороде сожгли машину женщины, помогающей участникам СВО

Автомобиль жительницы Нижнего Новгорода Натальи Абиевой облили горючей жидкостью и подожгли, она считает, что это – месть за созданный ею фонд поддержки... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T12:07

2022-06-11T12:07

2022-06-11T12:07

россия

украина

происшествия

вооруженные силы рф

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Автомобиль жительницы Нижнего Новгорода Натальи Абиевой облили горючей жидкостью и подожгли, она считает, что это – месть за созданный ею фонд поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине."Это был поджог. Мы заметили разбитое стекло, пожарные определили, что машина была облита каким-то горючим средством и ее подожгли. Машин стояло много, выбрали мою. Я ни капли не сомневаюсь, что это все из-за моей работы в фонде поддержки военнослужащих", - заявила РИА Новости создательница фонда "Подарки из дома 152", который занимается поддержкой российских военных на Украине, отправляя письма и посылки с вещами "для души", которые не являются элементами военного снабжения, и которые не купить в зоне боевых действий.По словам Натальи, ей – жене военного офицера, регулярно присылают угрозы в соцсетях. "Это трусливые негодяи. Их аватарки - с черепами и флагами Украины, они и не скрывали, что они с той стороны… Я просто удаляла сообщения и блокировала эти контакты… Я понимаю, что сейчас кого-то раздражают наши поступки и то, что люди к нам присоединяются. Их это не устраивает. Они хотят нас напугать, сломить и остановить работу моего фонда. Но не тут-то было. Я буду продолжать это дело", - сказала Абиева.Она рассказала, что поддержкой военнослужащих в зоне СВО занялась с конца февраля. "Сначала это были небольшие посылочки – мои личные в виде приятных мелочей, потом подключила своих друзей, а потом это набирало обороты и переросло в то, что есть сейчас", - сообщила Абиева.Риелтор по профессии, сейчас она взяла паузу в работе, чтобы заняться тем, что ей кажется гораздо важнее. "Я понимаю, что могу оказать поддержку нашим ребятам, сказать, что они – мои герои, они делают все, чтобы поменять этот мир. И я не перестану об этом говорить. Главная цель моего фонда – заявить на весь мир, что наши парни – это наши защитники", - подчеркнула Наталья. Она отметила, что делает это, в том числе, и ради двух своих сыновей-подростков."Кто это мог сделать? Я думаю, что это заказное дело. Проплатили кому-то. Я уверена, что это связано с работой моего фонда. И с тем, что я жена офицера", - заявила Абиева.Как сообщили журналистам в региональном управлении МВД, 10 июня в отдел полиции поступило заявление от местной жительницы о возгорании ее автомобиля. "По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий", - заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220513/raboty-1788317787.html

https://ria.ru/20220511/podderzhka-1787890494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, происшествия, вооруженные силы рф, нижегородская область, нижний новгород