https://ria.ru/20220611/pischevarenie-1794707064.html
Гастроэнтеролог рассказала, какие позы после еды вредят пищеварению
Гастроэнтеролог рассказала, какие позы после еды вредят пищеварению - РИА Новости, 11.06.2022
Гастроэнтеролог рассказала, какие позы после еды вредят пищеварению
Какое положение следует принимать после еды, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог,... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T02:10
2022-06-11T02:10
2022-06-11T10:57
общество
здоровье - общество
еда
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Какое положение следует принимать после еды, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко.Изжога, вздутие, тяжесть или боль в животе — любой из этих неприятных симптомов может возникнуть у человека, принимающего неправильную позу на сытый желудок, предупредила врач. Еда работает против вас, если вы ложитесь или сильно наклоняетесь вперед в течение полутора часов после нее, уточнила Марченко.По ее словам, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта особенно важно не ложиться сразу после еды."У здоровых людей это может вызвать дискомфорт, а пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта положение лежа после еды заведомо приведет к диспепсическому синдрому", — сказала Марченко.Диспепсический синдром — нарушение пищеварения, при котором человека может беспокоить, в частности, жжение в верхней части живота, ощущение переполненного желудка или вздутие."Пациентам, у которых высокий риск рефлюксного заброса (заброс в пищевод содержимого желудка. — Прим. ред.), рекомендуют не ложиться после приема пищи два-три часа", — добавила Марченко.Сидеть после еды, поджав ноги или сгорбившись, тоже не стоит, продолжила гастроэнтеролог. Лучше всего занять вертикальное положение, уверена она."Если вы плотно поели, то бегать не рекомендуется, поскольку усиливается механическое давление на сфинктер. А вот ходить и совершать прогулки можно", — отметила Марченко.Гастроэнтеролог также напомнила, что пищу обязательно нужно пережевывать до кашицы."Чем тщательнее вы прожевали пищу, тем лучше она соединится со слюной и в процессе пищеварения легче переварится. Если грубые, непрожеванные куски попадут в желудок и дальше в кишечник, то ферментам с ними не справиться", – заключила Наталья Марченко в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220119/kofe-1768569061.html
https://ria.ru/20220114/pischevarenie-1767896058.html
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общество, здоровье - общество, еда
02:10 11.06.2022 (обновлено: 10:57 11.06.2022)
Гастроэнтеролог рассказала, какие позы после еды вредят пищеварению
Врач Марченко рекомендовала не принимать горизонтальную позу полтора часа после еды
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Какое положение следует принимать после еды, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко.
Изжога, вздутие, тяжесть или боль в животе — любой из этих неприятных симптомов может возникнуть у человека, принимающего неправильную позу на сытый желудок, предупредила врач. Еда работает против вас, если вы ложитесь или сильно наклоняетесь вперед в течение полутора часов после нее, уточнила Марченко.
"Не рекомендуется около полутора часов после приема пищи принимать горизонтальное положение либо позу огородника, то есть сильно наклоняться. В горизонтальном положении давление на сфинктер (клапан, регулирующий переход содержимого из одного органа в другой. — Прим. ред.) повышается", — пояснила гастроэнтеролог.
По ее словам, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта особенно важно не ложиться сразу после еды.
"У здоровых людей это может вызвать дискомфорт, а пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта положение лежа после еды заведомо приведет к диспепсическому синдрому", — сказала Марченко.
Диспепсический синдром — нарушение пищеварения, при котором человека может беспокоить, в частности, жжение в верхней части живота, ощущение переполненного желудка или вздутие.
"Пациентам, у которых высокий риск рефлюксного заброса (заброс в пищевод содержимого желудка. — Прим. ред.), рекомендуют не ложиться после приема пищи два-три часа", — добавила Марченко.
Сидеть после еды, поджав ноги или сгорбившись, тоже не стоит, продолжила гастроэнтеролог. Лучше всего занять вертикальное положение, уверена она.
"Если вы плотно поели, то бегать не рекомендуется, поскольку усиливается механическое давление на сфинктер. А вот ходить и совершать прогулки можно", — отметила Марченко.
Гастроэнтеролог также напомнила, что пищу обязательно нужно пережевывать до кашицы.
"Чем тщательнее вы прожевали пищу, тем лучше она соединится со слюной и в процессе пищеварения легче переварится. Если грубые, непрожеванные куски попадут в желудок и дальше в кишечник, то ферментам с ними не справиться", – заключила Наталья Марченко в интервью радио Sputnik.