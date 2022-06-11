https://ria.ru/20220611/pinner-1794776622.html

Семья осужденного в ДНР британца Пиннера "потрясена и опечалена" приговором

Семья осужденного в ДНР британца Пиннера "потрясена и опечалена" приговором - РИА Новости, 11.06.2022

Семья осужденного в ДНР британца Пиннера "потрясена и опечалена" приговором

Семья осужденного в Донецкой Народной Республике британца Шона Пиннера заявила, что "потрясена и опечалена" приговором. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T15:50

2022-06-11T15:50

2022-06-11T15:50

в мире

игорь конашенков

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Семья осужденного в Донецкой Народной Республике британца Шона Пиннера заявила, что "потрясена и опечалена" приговором.Ранее в ДНР к высшей мере наказания были осуждены два гражданина Британии и гражданин Марокко. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Они могут оспорить решение суда в течение месяца."Вся наша семья потрясена и опечалена решением… суда… Шону должно быть предоставлено… полное юридическое представительство. Мы искренне надеемся, что все стороны начнут сотрудничать незамедлительно, чтобы добиться безопасного освобождения или обмена Шона", - говорится в заявлении семьи, озвученном в эфире британского телеканала Sky News.В среду британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствие установило, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.

https://ria.ru/20220611/sud-1794772718.html

https://ria.ru/20220611/dnr-1794771842.html

донецкая народная республика

украина

марокко

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в мире, игорь конашенков, донецкая народная республика, украина, марокко