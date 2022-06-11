Рейтинг@Mail.ru
Семья осужденного в ДНР британца Пиннера "потрясена и опечалена" приговором - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220611/pinner-1794776622.html
Семья осужденного в ДНР британца Пиннера "потрясена и опечалена" приговором
Семья осужденного в ДНР британца Пиннера "потрясена и опечалена" приговором - РИА Новости, 11.06.2022
Семья осужденного в ДНР британца Пиннера "потрясена и опечалена" приговором
Семья осужденного в Донецкой Народной Республике британца Шона Пиннера заявила, что "потрясена и опечалена" приговором. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T15:50
2022-06-11T15:50
в мире
игорь конашенков
донецкая народная республика
украина
марокко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793824494_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_9190ad1e4594d26ff2dc8d414965888c.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Семья осужденного в Донецкой Народной Республике британца Шона Пиннера заявила, что "потрясена и опечалена" приговором.Ранее в ДНР к высшей мере наказания были осуждены два гражданина Британии и гражданин Марокко. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Они могут оспорить решение суда в течение месяца."Вся наша семья потрясена и опечалена решением… суда… Шону должно быть предоставлено… полное юридическое представительство. Мы искренне надеемся, что все стороны начнут сотрудничать незамедлительно, чтобы добиться безопасного освобождения или обмена Шона", - говорится в заявлении семьи, озвученном в эфире британского телеканала Sky News.В среду британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствие установило, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
https://ria.ru/20220611/sud-1794772718.html
https://ria.ru/20220611/dnr-1794771842.html
донецкая народная республика
украина
марокко
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793824494_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_50386c2343050385177c4de2d3497895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь конашенков, донецкая народная республика, украина, марокко
15:50 11.06.2022
 
Семья осужденного в ДНР британца Пиннера "потрясена и опечалена" приговором

Sky News: cемья осужденного в ДНР британца Шона Пиннера "потрясена и опечалена" приговором

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер
Гражданин Великобритании Шон Пиннер - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Гражданин Великобритании Шон Пиннер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Семья осужденного в Донецкой Народной Республике британца Шона Пиннера заявила, что "потрясена и опечалена" приговором.
Ранее в ДНР к высшей мере наказания были осуждены два гражданина Британии и гражданин Марокко. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Они могут оспорить решение суда в течение месяца.
Флаг Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
15:22
Суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР
"Вся наша семья потрясена и опечалена решением… суда… Шону должно быть предоставлено… полное юридическое представительство. Мы искренне надеемся, что все стороны начнут сотрудничать незамедлительно, чтобы добиться безопасного освобождения или обмена Шона", - говорится в заявлении семьи, озвученном в эфире британского телеканала Sky News.
В среду британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Следствие установило, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
15:11Специальная военная операция на Украине
МИД ДНР: Британия и Марокко могут направить адвокатов для своих граждан
 
В миреИгорь КонашенковДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМарокко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала