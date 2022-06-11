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Семья осужденного в ДНР британца Пиннера "потрясена и опечалена" приговором
Семья осужденного в ДНР британца Пиннера "потрясена и опечалена" приговором - РИА Новости, 11.06.2022
Семья осужденного в ДНР британца Пиннера "потрясена и опечалена" приговором
Семья осужденного в Донецкой Народной Республике британца Шона Пиннера заявила, что "потрясена и опечалена" приговором. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T15:50
2022-06-11T15:50
2022-06-11T15:50
в мире
игорь конашенков
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Семья осужденного в Донецкой Народной Республике британца Шона Пиннера заявила, что "потрясена и опечалена" приговором.Ранее в ДНР к высшей мере наказания были осуждены два гражданина Британии и гражданин Марокко. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Они могут оспорить решение суда в течение месяца."Вся наша семья потрясена и опечалена решением… суда… Шону должно быть предоставлено… полное юридическое представительство. Мы искренне надеемся, что все стороны начнут сотрудничать незамедлительно, чтобы добиться безопасного освобождения или обмена Шона", - говорится в заявлении семьи, озвученном в эфире британского телеканала Sky News.В среду британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствие установило, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
https://ria.ru/20220611/sud-1794772718.html
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Семья осужденного в ДНР британца Пиннера "потрясена и опечалена" приговором
Sky News: cемья осужденного в ДНР британца Шона Пиннера "потрясена и опечалена" приговором