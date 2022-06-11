Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не поддержал петицию о разрешении мужчинам уезжать с Украины - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/petitsiya-1794705737.html
Зеленский не поддержал петицию о разрешении мужчинам уезжать с Украины
Зеленский не поддержал петицию о разрешении мужчинам уезжать с Украины - РИА Новости, 11.06.2022
Зеленский не поддержал петицию о разрешении мужчинам уезжать с Украины
Владимир Зеленский не поддержал петицию, в которой его просили отменить запрет на выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет, соответствующий ответ опубликован на... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T00:35
2022-06-11T02:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_b82bfe65eca8cd97f4c1b7450f42e57f.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не поддержал петицию, в которой его просили отменить запрет на выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет, соответствующий ответ опубликован на его сайте.Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину с 24 февраля в связи с вводом военного положения на фоне российской спецоперации по демилитаризации.С начала июня на сайт Зеленского внесли около 30 петиций о полном или частичном снятии запрета на выезд мужчин с Украины. Петиции внесены различными категориями граждан с разной аргументацией. Некоторые жалуются на низкую заработную плату на Украине и просят разрешить выезд мужчинам, содержащим семьи. Другие беспокоятся о студентах, проходящих обучение за рубежом. Также есть просьбы о предоставлении возможности выезда за границу предпринимателям и водителям.Необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов набрала петиция, в которой, в частности, отмечается, что многие мужчины, которые являются единственными кормильцами в своих семьях, не могут покинуть страну для работы, а их родственники остаются без денег. Также подчеркивается, что люди, которые "могут и хотят помогать Украине", не приезжают в страну, поскольку потом не смогут уехать и "помогать там, где они эффективны".В ответе на петицию Зеленский указал, что, согласно законодательству, в условиях военного или чрезвычайного положения конституционное право граждан Украины покидать территорию страны может быть ограничено "с указанием срока действия этих ограничений"."Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения", - заявил Зеленский.Военное положение на Украине, в соответствии с решением Верховной рады, продлено до 23 августа.
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/ukraina-1790010652.html
https://ria.ru/20220530/ukraina-1791742874.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_a20fd60afcd3edc0513b230906f01eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский
00:35 11.06.2022 (обновлено: 02:25 11.06.2022)
 
Зеленский не поддержал петицию о разрешении мужчинам уезжать с Украины

Зеленский не поддержал петицию о разрешении мужчинам от 18 до 60 лет уезжать с Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не поддержал петицию, в которой его просили отменить запрет на выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет, соответствующий ответ опубликован на его сайте.
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину с 24 февраля в связи с вводом военного положения на фоне российской спецоперации по демилитаризации.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 14:28В мире
На Украине продлили действие военного положения и мобилизации
С начала июня на сайт Зеленского внесли около 30 петиций о полном или частичном снятии запрета на выезд мужчин с Украины. Петиции внесены различными категориями граждан с разной аргументацией. Некоторые жалуются на низкую заработную плату на Украине и просят разрешить выезд мужчинам, содержащим семьи. Другие беспокоятся о студентах, проходящих обучение за рубежом. Также есть просьбы о предоставлении возможности выезда за границу предпринимателям и водителям.
Необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов набрала петиция, в которой, в частности, отмечается, что многие мужчины, которые являются единственными кормильцами в своих семьях, не могут покинуть страну для работы, а их родственники остаются без денег. Также подчеркивается, что люди, которые "могут и хотят помогать Украине", не приезжают в страну, поскольку потом не смогут уехать и "помогать там, где они эффективны".
В ответе на петицию Зеленский указал, что, согласно законодательству, в условиях военного или чрезвычайного положения конституционное право граждан Украины покидать территорию страны может быть ограничено "с указанием срока действия этих ограничений".
"Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения", - заявил Зеленский.
Военное положение на Украине, в соответствии с решением Верховной рады, продлено до 23 августа.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 14:02Специальная военная операция на Украине
В Киеве предложили выпускать мужчин призывного возраста с Украины за деньги
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала