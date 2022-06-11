https://ria.ru/20220611/petitsiya-1794705737.html

Зеленский не поддержал петицию о разрешении мужчинам уезжать с Украины

Зеленский не поддержал петицию о разрешении мужчинам уезжать с Украины - РИА Новости, 11.06.2022

Зеленский не поддержал петицию о разрешении мужчинам уезжать с Украины

Владимир Зеленский не поддержал петицию, в которой его просили отменить запрет на выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет, соответствующий ответ опубликован на... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T00:35

2022-06-11T00:35

2022-06-11T02:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не поддержал петицию, в которой его просили отменить запрет на выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет, соответствующий ответ опубликован на его сайте.Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину с 24 февраля в связи с вводом военного положения на фоне российской спецоперации по демилитаризации.С начала июня на сайт Зеленского внесли около 30 петиций о полном или частичном снятии запрета на выезд мужчин с Украины. Петиции внесены различными категориями граждан с разной аргументацией. Некоторые жалуются на низкую заработную плату на Украине и просят разрешить выезд мужчинам, содержащим семьи. Другие беспокоятся о студентах, проходящих обучение за рубежом. Также есть просьбы о предоставлении возможности выезда за границу предпринимателям и водителям.Необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов набрала петиция, в которой, в частности, отмечается, что многие мужчины, которые являются единственными кормильцами в своих семьях, не могут покинуть страну для работы, а их родственники остаются без денег. Также подчеркивается, что люди, которые "могут и хотят помогать Украине", не приезжают в страну, поскольку потом не смогут уехать и "помогать там, где они эффективны".В ответе на петицию Зеленский указал, что, согласно законодательству, в условиях военного или чрезвычайного положения конституционное право граждан Украины покидать территорию страны может быть ограничено "с указанием срока действия этих ограничений"."Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения", - заявил Зеленский.Военное положение на Украине, в соответствии с решением Верховной рады, продлено до 23 августа.

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/ukraina-1790010652.html

https://ria.ru/20220530/ukraina-1791742874.html

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в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский