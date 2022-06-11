https://ria.ru/20220611/pensii-1794789151.html

Путин денонсировал соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ

Путин денонсировал соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ - РИА Новости, 11.06.2022

Путин денонсировал соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который денонсирует соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:44

2022-06-11T17:44

2022-06-11T19:03

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белоруссия

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владимир путин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который денонсирует соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях обеспечения прекращения действия соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации соглашения 30 июня 2022 года. Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона", - говорилось в пояснительных материалах к документу.Отмечается, что положения документа, подписанного более трех десятков лет назад, уже не соответствуют "идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств" СНГ. Кроме того, соглашение не позволяло гражданам этих стран в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию.С рядом государств СНГ, такими, как Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, уже заключены новые соглашения. Таким образом, пенсионное обеспечение граждан СНГ осуществляется в соответствии с новыми заключенными соглашениями либо в соответствии с национальным законодательством.

https://ria.ru/20220611/putin-1794777745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, снг, армения, белоруссия, казахстан, владимир путин, экономика