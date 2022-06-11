17:44 11.06.2022 (обновлено: 19:03 11.06.2022)
Путин денонсировал соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ
Путин подписал закон о денонсации соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который денонсирует соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях обеспечения прекращения действия соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации соглашения 30 июня 2022 года. Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона", - говорилось в пояснительных материалах к документу.
Отмечается, что положения документа, подписанного более трех десятков лет назад, уже не соответствуют "идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств" СНГ. Кроме того, соглашение не позволяло гражданам этих стран в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию.
С рядом государств СНГ, такими, как Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, уже заключены новые соглашения. Таким образом, пенсионное обеспечение граждан СНГ осуществляется в соответствии с новыми заключенными соглашениями либо в соответствии с национальным законодательством.