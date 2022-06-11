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Сальдо назвал выдачу российских паспортов в Херсоне историческим событием - РИА Новости, 11.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/pasport-1794750953.html
Сальдо назвал выдачу российских паспортов в Херсоне историческим событием
Сальдо назвал выдачу российских паспортов в Херсоне историческим событием - РИА Новости, 11.06.2022
Сальдо назвал выдачу российских паспортов в Херсоне историческим событием
Торжественная выдача первых паспортов гражданина РФ в Херсонской области является историческим событием, заявил РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T12:39
2022-06-11T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
россия
владимир сальдо
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ХЕРСОН, 11 июн - РИА Новости. Торжественная выдача первых паспортов гражданина РФ в Херсонской области является историческим событием, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.В субботу в Херсоне выдали первые 23 паспорта РФ. Среди получивших документ и глава ВГА Херсонской области.По словам главы ВГА, события, происходящие на Украине последние годы, были "придуманы искусственно", чтобы рассорить народы двух государств."Видимо судьбе так было угодно не дать этого сделать до конца. Доказательство тому все те события, которые сейчас происходят. Для нас это новая история и жизнь", - добавил Сальдо.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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"Эпохальное событие" – глава Херсонской области о получении паспорта РФ
Первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека, включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, херсонская область , херсон, россия, владимир сальдо
12:39 11.06.2022 (обновлено: 15:40 11.06.2022)
 
Сальдо назвал выдачу российских паспортов в Херсоне историческим событием

Глава Херсонской ВГА Сальдо назвал выдачу российских паспортов историческим событием

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ХЕРСОН, 11 июн - РИА Новости. Торжественная выдача первых паспортов гражданина РФ в Херсонской области является историческим событием, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.
В субботу в Херсоне выдали первые 23 паспорта РФ. Среди получивших документ и глава ВГА Херсонской области.
"Для меня это действительно исторический момент. Я всегда думал о том, что мы одна страна и один народ", - сказал Сальдо.
По словам главы ВГА, события, происходящие на Украине последние годы, были "придуманы искусственно", чтобы рассорить народы двух государств.
"Видимо судьбе так было угодно не дать этого сделать до конца. Доказательство тому все те события, которые сейчас происходят. Для нас это новая история и жизнь", - добавил Сальдо.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсонРоссияВладимир Сальдо
 
 
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