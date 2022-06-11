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Глава Херсонской области Сальдо получил российский паспорт - РИА Новости, 11.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Глава Херсонской области Сальдо получил российский паспорт
Глава Херсонской области Сальдо получил российский паспорт - РИА Новости, 11.06.2022
Глава Херсонской области Сальдо получил российский паспорт
Первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека, включая главу военно-гражданской администрации... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T12:12
2022-06-11T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
украина
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ХЕРСОН, 11 июн - РИА Новости. Первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека, включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, передает корреспондент РИА Новости.Пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз рассказал РИА Новости, что выдача первых паспортов приурочена к предстоящему празднованию Дня России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, украина
12:12 11.06.2022 (обновлено: 12:23 11.06.2022)
 
Глава Херсонской области Сальдо получил российский паспорт

Глава Херсонской области Сальдо одним из первых в регионе получил российский паспорт

© Фото : Владимир Сальдо / ВКГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Фото : Владимир Сальдо / ВК
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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ХЕРСОН, 11 июн - РИА Новости. Первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека, включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, передает корреспондент РИА Новости.
"Это эпохальное событие для нас. В Херсонской области торжественно получили подтверждение гражданина РФ. Это самый главный документ, который есть в жизни человека", - сказал РИА Новости Сальдо.
Пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз рассказал РИА Новости, что выдача первых паспортов приурочена к предстоящему празднованию Дня России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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3 июня, 17:01Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир СальдоУкраина
 
 
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