12:12 11.06.2022 (обновлено: 12:23 11.06.2022)
Глава Херсонской области Сальдо получил российский паспорт
Глава Херсонской области Сальдо одним из первых в регионе получил российский паспорт
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
ХЕРСОН, 11 июн - РИА Новости. Первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека, включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, передает корреспондент РИА Новости.
"Это эпохальное событие для нас. В Херсонской области торжественно получили подтверждение гражданина РФ. Это самый главный документ, который есть в жизни человека", - сказал РИА Новости Сальдо.
Пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз рассказал РИА Новости, что выдача первых паспортов приурочена к предстоящему празднованию Дня России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.