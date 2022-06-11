https://ria.ru/20220611/pasport-1794748077.html

Глава Херсонской области Сальдо получил российский паспорт

Глава Херсонской области Сальдо получил российский паспорт - РИА Новости, 11.06.2022

Глава Херсонской области Сальдо получил российский паспорт

Первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека, включая главу военно-гражданской администрации... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T12:12

2022-06-11T12:12

2022-06-11T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

владимир сальдо

украина

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ХЕРСОН, 11 июн - РИА Новости. Первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека, включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, передает корреспондент РИА Новости.Пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз рассказал РИА Новости, что выдача первых паспортов приурочена к предстоящему празднованию Дня России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220603/pasport-1792971069.html

херсонская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , владимир сальдо, украина