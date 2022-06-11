Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра 155 миллиметров
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 обстреляли Калининский район Донецка и Макеевку, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 - н.п. Пески - г. Донецк (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Одновременно с Донецком украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив по нему шесть снарядов калибром 155 миллиметров, добавили в представительстве.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.