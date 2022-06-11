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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска в 15.20 обстреляли Калининский район Донецка и Макеевку, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T15:53

2022-06-11T15:53

2022-06-11T15:53

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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нато

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 обстреляли Калининский район Донецка и Макеевку, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 - н.п. Пески - г. Донецк (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Одновременно с Донецком украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив по нему шесть снарядов калибром 155 миллиметров, добавили в представительстве.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220611/dnr-1794771615.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, макеевка, нато