https://ria.ru/20220611/obstrel-1794718387.html
Украинские войска обстреляли Доломитное и Байрак
Украинские войска обстреляли Доломитное и Байрак - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное и Байрак
Украинские войска утром обстреляли Доломитное и Байрак, выпустив 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T08:59
2022-06-11T08:59
2022-06-11T09:16
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Доломитное и Байрак, выпустив 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 8.05 - н.п. Курдюмовка - н.п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 8.35 - н.п. Курдюмовка - н.п. Байрак: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
08:59 11.06.2022 (обновлено: 09:16 11.06.2022)
Украинские войска обстреляли Доломитное и Байрак
Украинские войска обстреляли Доломитное и Байрак крупнокалиберными снарядами