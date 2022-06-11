https://ria.ru/20220611/obstrel-1794718387.html

Украинские войска обстреляли Доломитное и Байрак

Украинские войска обстреляли Доломитное и Байрак - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное и Байрак

Украинские войска утром обстреляли Доломитное и Байрак, выпустив 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T08:59

2022-06-11T08:59

2022-06-11T09:16

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Доломитное и Байрак, выпустив 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 8.05 - н.п. Курдюмовка - н.п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 8.35 - н.п. Курдюмовка - н.п. Байрак: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика