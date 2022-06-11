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Украинские войска обстреляли Доломитное и Байрак - РИА Новости, 11.06.2022
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Украинские войска обстреляли Доломитное и Байрак
Украинские войска обстреляли Доломитное и Байрак - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное и Байрак
Украинские войска утром обстреляли Доломитное и Байрак, выпустив 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T08:59
2022-06-11T09:16
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Доломитное и Байрак, выпустив 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 8.05 - н.п. Курдюмовка - н.п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 8.35 - н.п. Курдюмовка - н.п. Байрак: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.
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в мире, донецкая народная республика
08:59 11.06.2022 (обновлено: 09:16 11.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Доломитное и Байрак

Украинские войска обстреляли Доломитное и Байрак крупнокалиберными снарядами

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Доломитное и Байрак, выпустив 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 8.05 - н.п. Курдюмовка - н.п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 8.35 - н.п. Курдюмовка - н.п. Байрак: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.
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