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В Запорожской и Херсонской областях выдали первые российские паспорта - РИА Новости, 11.06.2022
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В Запорожской и Херсонской областях выдали первые российские паспорта
В Запорожской и Херсонской областях выдали первые российские паспорта - РИА Новости, 11.06.2022
В Запорожской и Херсонской областях выдали первые российские паспорта
Первые жители Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта, сообщили РИА Новости в местных администрациях. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:10
2022-06-11T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Первые жители Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта, сообщили РИА Новости в местных администрациях."Первые паспорта граждан Российской Федерации уже выданы в Запорожской области. Для нас это знаковое и историческое событие. Очередной шаг на пути нашего возвращения домой в состав России", — сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По словам собеседника агентства, церемония прошла в Мелитополе и была приурочена к предстоящему Дню России.В Херсонской области выдали 23 паспорта. Первым документ получил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо."Для меня это действительно исторический момент. Я всегда думал о том, что мы одна страна и один народ", — сказал он.По словам Сальдо, все происходящее на Украине последние годы было придумано искусственно, чтобы рассорить народы двух государств."Видимо, судьбе так было угодно не дать этого сделать до конца. Доказательство тому все те события, которые сейчас происходят. Для нас это новая история и жизнь", — заключил он.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы заявляют о планах войти в состав России.В конце мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Запорожской и Херсонской областей в российское гражданство. Для этого не нужно сдавать украинский паспорт (достаточно копии) и не требуется нотариально заверенный перевод документов — их бесплатно переводят на месте. Заявления на гражданство подали уже тысячи человек.
https://ria.ru/20220603/pasport-1792971069.html
https://ria.ru/20220609/referendum-1794192204.html
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в мире, запорожская область, россия
11:10 11.06.2022 (обновлено: 15:40 11.06.2022)
 
В Запорожской и Херсонской областях выдали первые российские паспорта

Член ВГА Рогов: в Запорожской области выдали первые паспорта граждан Российской Федерации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЦеремония выдачи российских паспортов жителям Мелитополя
Церемония выдачи российских паспортов жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Церемония выдачи российских паспортов жителям Мелитополя
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Первые жители Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта, сообщили РИА Новости в местных администрациях.
"Первые паспорта граждан Российской Федерации уже выданы в Запорожской области. Для нас это знаковое и историческое событие. Очередной шаг на пути нашего возвращения домой в состав России", — сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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По словам собеседника агентства, церемония прошла в Мелитополе и была приурочена к предстоящему Дню России.
В Херсонской области выдали 23 паспорта. Первым документ получил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.
"Для меня это действительно исторический момент. Я всегда думал о том, что мы одна страна и один народ", — сказал он.
По словам Сальдо, все происходящее на Украине последние годы было придумано искусственно, чтобы рассорить народы двух государств.
"Видимо, судьбе так было угодно не дать этого сделать до конца. Доказательство тому все те события, которые сейчас происходят. Для нас это новая история и жизнь", — заключил он.
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В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы заявляют о планах войти в состав России.
В конце мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Запорожской и Херсонской областей в российское гражданство. Для этого не нужно сдавать украинский паспорт (достаточно копии) и не требуется нотариально заверенный перевод документов — их бесплатно переводят на месте. Заявления на гражданство подали уже тысячи человек.
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