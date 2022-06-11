https://ria.ru/20220611/nato-1794783244.html

СМИ: Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО

СМИ: Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО - РИА Новости, 11.06.2022

СМИ: Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО

Власти Финляндии отказались передавать Турции участников движения "Хизмет", как того требует президент Турции Ре джепТайип Эрдоган для одобрения заявки страны... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T16:38

2022-06-11T16:38

2022-06-11T17:01

в мире

финляндия

турция

нато

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Власти Финляндии отказались передавать Турции участников движения "Хизмет", как того требует президент Турции Ре джепТайип Эрдоган для одобрения заявки страны на вступление в НАТО, пишет местная газета Ilta-Sanomat."Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению представителей страны, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, признанной в Турции террористической", — говорится в публикации.Как отмечает издание, к началу июня Хельсинки получили от Анкары десять запросов об экстрадиции, семь из них были удовлетворены. Финляндия экстрадировала двух человек. Вместе с тем, по данным СМИ, они никак не были связаны с терроризмом.Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

https://ria.ru/20220608/kurdy-1793927910.html

финляндия

турция

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, финляндия, турция, нато, швеция