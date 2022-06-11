Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220611/nato-1794783244.html
СМИ: Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО
СМИ: Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО - РИА Новости, 11.06.2022
СМИ: Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО
Власти Финляндии отказались передавать Турции участников движения "Хизмет", как того требует президент Турции Ре джепТайип Эрдоган для одобрения заявки страны... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:38
2022-06-11T17:01
в мире
финляндия
турция
нато
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Власти Финляндии отказались передавать Турции участников движения "Хизмет", как того требует президент Турции Ре джепТайип Эрдоган для одобрения заявки страны на вступление в НАТО, пишет местная газета Ilta-Sanomat."Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению представителей страны, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, признанной в Турции террористической", — говорится в публикации.Как отмечает издание, к началу июня Хельсинки получили от Анкары десять запросов об экстрадиции, семь из них были удовлетворены. Финляндия экстрадировала двух человек. Вместе с тем, по данным СМИ, они никак не были связаны с терроризмом.Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html
https://ria.ru/20220608/kurdy-1793927910.html
финляндия
турция
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3c05dbf798c23c0403b09dae93b88e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, турция, нато, швеция
16:38 11.06.2022 (обновлено: 17:01 11.06.2022)
 
СМИ: Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО

Ilta-Sanomat: Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эмблема НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Власти Финляндии отказались передавать Турции участников движения "Хизмет", как того требует президент Турции Ре джепТайип Эрдоган для одобрения заявки страны на вступление в НАТО, пишет местная газета Ilta-Sanomat.
"Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению представителей страны, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, признанной в Турции террористической", — говорится в публикации.
Морская нефтеперерабатывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:00
Битва за Арктику: чем грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Как отмечает издание, к началу июня Хельсинки получили от Анкары десять запросов об экстрадиции, семь из них были удовлетворены. Финляндия экстрадировала двух человек. Вместе с тем, по данным СМИ, они никак не были связаны с терроризмом.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 11:50
Стал известен еще один противник вступления Швеции в НАТО
 
В миреФинляндияТурцияНАТОШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала