16:38 11.06.2022 (обновлено: 17:01 11.06.2022)
СМИ: Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО
Ilta-Sanomat: Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО
Эмблема НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Власти Финляндии отказались передавать Турции участников движения "Хизмет", как того требует президент Турции Ре джепТайип Эрдоган для одобрения заявки страны на вступление в НАТО, пишет местная газета Ilta-Sanomat.
"Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению представителей страны, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, признанной в Турции террористической", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, к началу июня Хельсинки получили от Анкары десять запросов об экстрадиции, семь из них были удовлетворены. Финляндия экстрадировала двух человек. Вместе с тем, по данным СМИ, они никак не были связаны с терроризмом.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.