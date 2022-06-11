https://ria.ru/20220611/nato-1794724578.html

Посол Украины "унизил" НАТО

Посол Украины "унизил" НАТО - РИА Новости, 11.06.2022

Посол Украины "унизил" НАТО

В Турции активно распространяются антизападные настроения и население считает США и НАТО виновными в происходящем на Украине, заявил в эфире "Радио НВ" посол... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T09:50

2022-06-11T09:50

2022-06-11T15:53

в мире

украина

нато

турция

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Турции активно распространяются антизападные настроения и население считает США и НАТО виновными в происходящем на Украине, заявил в эфире "Радио НВ" посол Киева в Анкаре Василий Боднар. "Если вы спросите, в чем причина конфликта, то 50 процентов скажут, что в этом виноваты США и НАТО", — заявил дипломат. По его словам, Америка, Североатлантический альянс, Запад — любой нарратив, который вписывается в западную риторику, будет играть роль. Бондар отметил, что сейчас все чаще говорят о том, что это не НАТО защищает Украину, а наоборот.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны России предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.

https://ria.ru/20220610/ukraina-1794677351.html

https://ria.ru/20220610/ukraina-1794581401.html

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турция

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, нато, турция, донбасс, вооруженные силы украины