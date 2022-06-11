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Посол Украины "унизил" НАТО - РИА Новости, 11.06.2022
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Посол Украины "унизил" НАТО
Посол Украины "унизил" НАТО - РИА Новости, 11.06.2022
Посол Украины "унизил" НАТО
В Турции активно распространяются антизападные настроения и население считает США и НАТО виновными в происходящем на Украине, заявил в эфире "Радио НВ" посол... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T09:50
2022-06-11T15:53
в мире
украина
нато
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донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Турции активно распространяются антизападные настроения и население считает США и НАТО виновными в происходящем на Украине, заявил в эфире "Радио НВ" посол Киева в Анкаре Василий Боднар. "Если вы спросите, в чем причина конфликта, то 50 процентов скажут, что в этом виноваты США и НАТО", — заявил дипломат. По его словам, Америка, Североатлантический альянс, Запад — любой нарратив, который вписывается в западную риторику, будет играть роль. Бондар отметил, что сейчас все чаще говорят о том, что это не НАТО защищает Украину, а наоборот.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны России предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.
https://ria.ru/20220610/ukraina-1794677351.html
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в мире, украина, нато, турция, донбасс, вооруженные силы украины
09:50 11.06.2022 (обновлено: 15:53 11.06.2022)
 
Посол Украины "унизил" НАТО

Посол Украины в Анкаре Боднар заявил о росте антизападных настроений в Турции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО)
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Турции активно распространяются антизападные настроения и население считает США и НАТО виновными в происходящем на Украине, заявил в эфире "Радио НВ" посол Киева в Анкаре Василий Боднар.

"Если вы спросите, в чем причина конфликта, то 50 процентов скажут, что в этом виноваты США и НАТО", — заявил дипломат. По его словам, Америка, Североатлантический альянс, Запад — любой нарратив, который вписывается в западную риторику, будет играть роль.
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На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны России предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.
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