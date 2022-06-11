09:50 11.06.2022 (обновлено: 15:53 11.06.2022)
Посол Украины "унизил" НАТО
Посол Украины в Анкаре Боднар заявил о росте антизападных настроений в Турции
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО)
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Турции активно распространяются антизападные настроения и население считает США и НАТО виновными в происходящем на Украине, заявил в эфире "Радио НВ" посол Киева в Анкаре Василий Боднар.
"Если вы спросите, в чем причина конфликта, то 50 процентов скажут, что в этом виноваты США и НАТО", — заявил дипломат. По его словам, Америка, Североатлантический альянс, Запад — любой нарратив, который вписывается в западную риторику, будет играть роль.
"Если вы спросите, в чем причина конфликта, то 50 процентов скажут, что в этом виноваты США и НАТО", — заявил дипломат. По его словам, Америка, Североатлантический альянс, Запад — любой нарратив, который вписывается в западную риторику, будет играть роль.
Бондар отметил, что сейчас все чаще говорят о том, что это не НАТО защищает Украину, а наоборот.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны России предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны России предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.