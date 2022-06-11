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В Китае рассказали неприятную правду для НАТО - РИА Новости, 11.06.2022
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В Китае рассказали неприятную правду для НАТО
В Китае рассказали неприятную правду для НАТО - РИА Новости, 11.06.2022
В Китае рассказали неприятную правду для НАТО
НАТО 78 дней бомбила Югославию без санкции Совбеза ООН, напомнил спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин. "Двадцать три года назад НАТО без... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T09:21
2022-06-11T10:50
в мире
нато
китай
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. НАТО 78 дней бомбила Югославию без санкции Совбеза ООН, напомнил спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин. "Двадцать три года назад НАТО без санкций Совбеза ООН сбросила 420 тысяч бомб массой 22 тысячи тонн, включая 15 тонн обедненного урана", — написал дипломат в Twitter. В результате взрывов погибли более 2500 человек, включая 79 детей, а более миллиона человек стали беженцами. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами Североатлантического альянса. Военную операцию начали без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что на сегодня Сербия остается лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.
https://ria.ru/20220411/zakharova-1782984407.html
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в мире, нато, китай, югославия
09:21 11.06.2022 (обновлено: 10:50 11.06.2022)
 
В Китае рассказали неприятную правду для НАТО

Спецпредставитель Китая Лю Сяомин вспомнил неприятную правду для НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн РИА Новости. НАТО 78 дней бомбила Югославию без санкции Совбеза ООН, напомнил спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин.

"Двадцать три года назад НАТО без санкций Совбеза ООН сбросила 420 тысяч бомб массой 22 тысячи тонн, включая 15 тонн обедненного урана", — написал дипломат в Twitter. В результате взрывов погибли более 2500 человек, включая 79 детей, а более миллиона человек стали беженцами.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 19:44
Захарова напомнила главе Швейцарии о бомбежках НАТО по Югославии
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами Североатлантического альянса. Военную операцию начали без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что на сегодня Сербия остается лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.
Мы тогда привыкли видеть смерть. 23-я годовщина операции НАТО в Югославии - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 18:12
"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в ЮгославииОчевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки.
 
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