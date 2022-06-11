https://ria.ru/20220611/nato-1794720160.html

В Китае рассказали неприятную правду для НАТО

В Китае рассказали неприятную правду для НАТО - РИА Новости, 11.06.2022

В Китае рассказали неприятную правду для НАТО

НАТО 78 дней бомбила Югославию без санкции Совбеза ООН, напомнил спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин. "Двадцать три года назад НАТО без... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T09:21

2022-06-11T09:21

2022-06-11T10:50

в мире

нато

китай

югославия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. НАТО 78 дней бомбила Югославию без санкции Совбеза ООН, напомнил спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин. "Двадцать три года назад НАТО без санкций Совбеза ООН сбросила 420 тысяч бомб массой 22 тысячи тонн, включая 15 тонн обедненного урана", — написал дипломат в Twitter. В результате взрывов погибли более 2500 человек, включая 79 детей, а более миллиона человек стали беженцами. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами Североатлантического альянса. Военную операцию начали без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что на сегодня Сербия остается лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.

https://ria.ru/20220411/zakharova-1782984407.html

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779914855.html

китай

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, китай, югославия