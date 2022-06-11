Рейтинг@Mail.ru
Трутнев показал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220611/most-1794710098.html
Трутнев показал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ
Трутнев показал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ - РИА Новости, 11.06.2022
Трутнев показал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ
Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев опубликовал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T03:59
2022-06-11T16:38
россия
китай
благовещенск
хэйхэ
юрий трутнев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794728366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_463d556d5788723d0b76cabb6b2d507b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев опубликовал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ.Открытие первого автомобильного моста между Россией и Китаем состоялось в пятницу.Вице-премьер опубликовал в своем канале в Telegram видео, на котором виден старт движения по мосту и проезд первых грузовиков. Из Благовещенска в Хэйхэ поехали грузовики в цветах российского флага. Из Хэйхэ в Россию - красные грузовики в цветах китайского флага.Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста – 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.
россия
китай
благовещенск
хэйхэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Первые грузовики пересекли мост между Россией и Китаем
Первые грузовики пересекли мост между Россией и Китаем
2022-06-11T03:59
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794728366_406:0:1846:1080_1920x0_80_0_0_03b009f9d93a7b3202c5dbb4bfa7fbcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, благовещенск, хэйхэ, юрий трутнев, общество
03:59 11.06.2022 (обновлено: 16:38 11.06.2022)
 
Трутнев показал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ

Вице-премьер Трутнев показал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев опубликовал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ.
Открытие первого автомобильного моста между Россией и Китаем состоялось в пятницу.
Вице-премьер опубликовал в своем канале в Telegram видео, на котором виден старт движения по мосту и проезд первых грузовиков. Из Благовещенска в Хэйхэ поехали грузовики в цветах российского флага. Из Хэйхэ в Россию - красные грузовики в цветах китайского флага.
Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста – 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.
Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.
© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГрузовые автомобили на автомобильном мосту через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
Грузовые автомобили на автомобильном мосту через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Грузовые автомобили на автомобильном мосту через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
 
РоссияКитайБлаговещенскХэйхэЮрий ТрутневОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала