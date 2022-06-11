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Трутнев показал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ

Трутнев показал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ - РИА Новости, 11.06.2022

Трутнев показал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ

Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев опубликовал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T03:59

2022-06-11T03:59

2022-06-11T16:38

россия

китай

благовещенск

хэйхэ

юрий трутнев

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев опубликовал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ.Открытие первого автомобильного моста между Россией и Китаем состоялось в пятницу.Вице-премьер опубликовал в своем канале в Telegram видео, на котором виден старт движения по мосту и проезд первых грузовиков. Из Благовещенска в Хэйхэ поехали грузовики в цветах российского флага. Из Хэйхэ в Россию - красные грузовики в цветах китайского флага.Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста – 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.

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россия, китай, благовещенск, хэйхэ, юрий трутнев, общество