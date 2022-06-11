03:59 11.06.2022 (обновлено: 16:38 11.06.2022)
Трутнев показал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ
Вице-премьер Трутнев показал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев опубликовал видео проезда первых грузовиков по мосту Благовещенск-Хэйхэ.
Вице-премьер опубликовал в своем канале в Telegram видео, на котором виден старт движения по мосту и проезд первых грузовиков. Из Благовещенска в Хэйхэ поехали грузовики в цветах российского флага. Из Хэйхэ в Россию - красные грузовики в цветах китайского флага.
Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста – 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.
Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.
© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГрузовые автомобили на автомобильном мосту через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
Грузовые автомобили на автомобильном мосту через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ