Мир без России не может быть стабильным и долговечным, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин назвал Россию международным гарантом безопасности
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия - это международный гарант безопасности, никакой мир, заключенный без нее, не может быть ни прочным, ни стабильным, сообщил в субботу директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Россия традиционно является международным гарантом безопасности и стабильности. Никакой мир, глобальный или региональный, заключенный без участия России, не может быть ни прочным, ни стабильным, ни долговечным", - сказал он на церемонии открытия выставочного проекта "Страна великих свершений. #Россиюнеотменить".
Нарышкин выразил уверенность, что любые попытки "тоталитарно-либеральных режимов Запада" отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам.
"На самом деле это не так, и свидетельство тому - 1000-летняя история России - России, хранящей традиции Александра Невского и Дмитрия Донского, Петра Первого и Екатерины Великой, Петра Столыпина, Георгия Жукова, Юрия Гагарина и многих других выдающихся сыновей и дочерей нашего отечества", - добавил он.
По словам Нарышкина, в самые ответственные периоды прошлого Россия отвечала на вызовы времени широкой общественной консолидацией, гражданским мужеством, единением народа, готовностью к самопожертвованию и безусловным стремлением к созиданию.