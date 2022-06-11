Рейтинг@Mail.ru
Мир без России не может быть стабильным и долговечным, заявил Нарышкин - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220611/mir-1794758160.html
Мир без России не может быть стабильным и долговечным, заявил Нарышкин
Мир без России не может быть стабильным и долговечным, заявил Нарышкин - РИА Новости, 11.06.2022
Мир без России не может быть стабильным и долговечным, заявил Нарышкин
Россия - это международный гарант безопасности, никакой мир, заключенный без нее, не может быть ни прочным, ни стабильным, сообщил в субботу директор Службы... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T13:46
2022-06-11T13:46
россия
в мире
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
александр невский
дмитрий донской
петр столыпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_0:104:1546:974_1920x0_80_0_0_91abed8f44d90229cd7b21be0c1e003b.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия - это международный гарант безопасности, никакой мир, заключенный без нее, не может быть ни прочным, ни стабильным, сообщил в субботу директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Россия традиционно является международным гарантом безопасности и стабильности. Никакой мир, глобальный или региональный, заключенный без участия России, не может быть ни прочным, ни стабильным, ни долговечным", - сказал он на церемонии открытия выставочного проекта "Страна великих свершений. #Россиюнеотменить".Нарышкин выразил уверенность, что любые попытки "тоталитарно-либеральных режимов Запада" отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам."На самом деле это не так, и свидетельство тому - 1000-летняя история России - России, хранящей традиции Александра Невского и Дмитрия Донского, Петра Первого и Екатерины Великой, Петра Столыпина, Георгия Жукова, Юрия Гагарина и многих других выдающихся сыновей и дочерей нашего отечества", - добавил он.По словам Нарышкина, в самые ответственные периоды прошлого Россия отвечала на вызовы времени широкой общественной консолидацией, гражданским мужеством, единением народа, готовностью к самопожертвованию и безусловным стремлением к созиданию.
https://ria.ru/20220607/naryshkin-1793851049.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_91:0:1507:1062_1920x0_80_0_0_fa277570e211fb373fb78bd61643555f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), александр невский, дмитрий донской, петр столыпин
13:46 11.06.2022
 
Мир без России не может быть стабильным и долговечным, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин назвал Россию международным гарантом безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия - это международный гарант безопасности, никакой мир, заключенный без нее, не может быть ни прочным, ни стабильным, сообщил в субботу директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Россия традиционно является международным гарантом безопасности и стабильности. Никакой мир, глобальный или региональный, заключенный без участия России, не может быть ни прочным, ни стабильным, ни долговечным", - сказал он на церемонии открытия выставочного проекта "Страна великих свершений. #Россиюнеотменить".
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 20:57Морская держава
Нарышкин: юбилей Петра I может стать импульсом для новых проектов
Нарышкин выразил уверенность, что любые попытки "тоталитарно-либеральных режимов Запада" отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам.
"На самом деле это не так, и свидетельство тому - 1000-летняя история России - России, хранящей традиции Александра Невского и Дмитрия Донского, Петра Первого и Екатерины Великой, Петра Столыпина, Георгия Жукова, Юрия Гагарина и многих других выдающихся сыновей и дочерей нашего отечества", - добавил он.
По словам Нарышкина, в самые ответственные периоды прошлого Россия отвечала на вызовы времени широкой общественной консолидацией, гражданским мужеством, единением народа, готовностью к самопожертвованию и безусловным стремлением к созиданию.
 
РоссияВ миреСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Александр НевскийДмитрий ДонскойПетр Столыпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала