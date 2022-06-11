https://ria.ru/20220611/mir-1794758160.html

Мир без России не может быть стабильным и долговечным, заявил Нарышкин

Мир без России не может быть стабильным и долговечным, заявил Нарышкин - РИА Новости, 11.06.2022

Мир без России не может быть стабильным и долговечным, заявил Нарышкин

Россия - это международный гарант безопасности, никакой мир, заключенный без нее, не может быть ни прочным, ни стабильным, сообщил в субботу директор Службы... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T13:46

2022-06-11T13:46

2022-06-11T13:46

россия

в мире

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

александр невский

дмитрий донской

петр столыпин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия - это международный гарант безопасности, никакой мир, заключенный без нее, не может быть ни прочным, ни стабильным, сообщил в субботу директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Россия традиционно является международным гарантом безопасности и стабильности. Никакой мир, глобальный или региональный, заключенный без участия России, не может быть ни прочным, ни стабильным, ни долговечным", - сказал он на церемонии открытия выставочного проекта "Страна великих свершений. #Россиюнеотменить".Нарышкин выразил уверенность, что любые попытки "тоталитарно-либеральных режимов Запада" отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам."На самом деле это не так, и свидетельство тому - 1000-летняя история России - России, хранящей традиции Александра Невского и Дмитрия Донского, Петра Первого и Екатерины Великой, Петра Столыпина, Георгия Жукова, Юрия Гагарина и многих других выдающихся сыновей и дочерей нашего отечества", - добавил он.По словам Нарышкина, в самые ответственные периоды прошлого Россия отвечала на вызовы времени широкой общественной консолидацией, гражданским мужеством, единением народа, готовностью к самопожертвованию и безусловным стремлением к созиданию.

https://ria.ru/20220607/naryshkin-1793851049.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, в мире, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), александр невский, дмитрий донской, петр столыпин