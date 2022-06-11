В Кременной в ЛНР обнаружили схрон боеприпасов
В Кременной в ЛНР на территории одного из предприятий обнаружили схрон боеприпасов
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЯщик с минометными снарядами M73 HE калибром 60 мм на складе ВСУ
Ящик с минометными снарядами M73 HE калибром 60 мм на складе ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Схрон боеприпасов обнаружен на территории одного из предприятий в Кременной в Луганской Народной Республике, сообщила генеральная прокуратура ЛНР.
"В городе Кременная на территории одного из предприятий работниками прокуратуры района совместно с работниками комендатуры города обнаружен схрон боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры республики.
В ведомстве уточнили, что изъяты два самодельных взрывных устройства, 27 выстрелов ОГ (ПГ) (предназначены для советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9), три взрывателя, 21 мина, два РПГ-19, восемь стартовых пороховых зарядов, две гранаты Ф-1 и РГД-5, 150 патронов калибром 5.45 и 28 гранатометных выстрелов ВОГ-17. По факту изъятия боеприпасов ведется проверка.
Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко 19 апреля заявил журналистам, что город Кременная полностью перешел под контроль республики.