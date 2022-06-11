https://ria.ru/20220611/lnr-1794752993.html

В Кременной в ЛНР обнаружили схрон боеприпасов

В Кременной в ЛНР обнаружили схрон боеприпасов - РИА Новости, 11.06.2022

В Кременной в ЛНР обнаружили схрон боеприпасов

Схрон боеприпасов обнаружен на территории одного из предприятий в Кременной в Луганской Народной Республике, сообщила генеральная прокуратура ЛНР. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T12:56

2022-06-11T12:56

2022-06-11T12:56

в мире

луганская народная республика

иван филипоненко

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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Схрон боеприпасов обнаружен на территории одного из предприятий в Кременной в Луганской Народной Республике, сообщила генеральная прокуратура ЛНР."В городе Кременная на территории одного из предприятий работниками прокуратуры района совместно с работниками комендатуры города обнаружен схрон боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры республики.В ведомстве уточнили, что изъяты два самодельных взрывных устройства, 27 выстрелов ОГ (ПГ) (предназначены для советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9), три взрывателя, 21 мина, два РПГ-19, восемь стартовых пороховых зарядов, две гранаты Ф-1 и РГД-5, 150 патронов калибром 5.45 и 28 гранатометных выстрелов ВОГ-17. По факту изъятия боеприпасов ведется проверка.Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко 19 апреля заявил журналистам, что город Кременная полностью перешел под контроль республики.

https://ria.ru/20220609/obstrel-1794142558.html

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, иван филипоненко