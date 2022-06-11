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В Кременной в ЛНР обнаружили схрон боеприпасов - РИА Новости, 11.06.2022
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В Кременной в ЛНР обнаружили схрон боеприпасов
В Кременной в ЛНР обнаружили схрон боеприпасов - РИА Новости, 11.06.2022
В Кременной в ЛНР обнаружили схрон боеприпасов
Схрон боеприпасов обнаружен на территории одного из предприятий в Кременной в Луганской Народной Республике, сообщила генеральная прокуратура ЛНР. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T12:56
2022-06-11T12:56
в мире
луганская народная республика
иван филипоненко
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Схрон боеприпасов обнаружен на территории одного из предприятий в Кременной в Луганской Народной Республике, сообщила генеральная прокуратура ЛНР."В городе Кременная на территории одного из предприятий работниками прокуратуры района совместно с работниками комендатуры города обнаружен схрон боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры республики.В ведомстве уточнили, что изъяты два самодельных взрывных устройства, 27 выстрелов ОГ (ПГ) (предназначены для советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9), три взрывателя, 21 мина, два РПГ-19, восемь стартовых пороховых зарядов, две гранаты Ф-1 и РГД-5, 150 патронов калибром 5.45 и 28 гранатометных выстрелов ВОГ-17. По факту изъятия боеприпасов ведется проверка.Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко 19 апреля заявил журналистам, что город Кременная полностью перешел под контроль республики.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, иван филипоненко
12:56 11.06.2022
 
В Кременной в ЛНР обнаружили схрон боеприпасов

В Кременной в ЛНР на территории одного из предприятий обнаружили схрон боеприпасов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЯщик с минометными снарядами M73 HE калибром 60 мм на складе ВСУ
Ящик с минометными снарядами M73 HE калибром 60 мм на складе ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ящик с минометными снарядами M73 HE калибром 60 мм на складе ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Схрон боеприпасов обнаружен на территории одного из предприятий в Кременной в Луганской Народной Республике, сообщила генеральная прокуратура ЛНР.
"В городе Кременная на территории одного из предприятий работниками прокуратуры района совместно с работниками комендатуры города обнаружен схрон боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры республики.
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В ведомстве уточнили, что изъяты два самодельных взрывных устройства, 27 выстрелов ОГ (ПГ) (предназначены для советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9), три взрывателя, 21 мина, два РПГ-19, восемь стартовых пороховых зарядов, две гранаты Ф-1 и РГД-5, 150 патронов калибром 5.45 и 28 гранатометных выстрелов ВОГ-17. По факту изъятия боеприпасов ведется проверка.
Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко 19 апреля заявил журналистам, что город Кременная полностью перешел под контроль республики.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаИван Филипоненко
 
 
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