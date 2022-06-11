https://ria.ru/20220611/lazer-1794710685.html
В Пентагоне рассказали о создании прототипов лазеров для перехвата ракет
В Пентагоне рассказали о создании прототипов лазеров для перехвата ракет - РИА Новости, 11.06.2022
В Пентагоне рассказали о создании прототипов лазеров для перехвата ракет
США близки к созданию прототипов высокоэнергетических лазеров для перехвата ракет, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T04:16
2022-06-11T04:16
2022-06-11T04:16
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США близки к созданию прототипов высокоэнергетических лазеров для перехвата ракет, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Мы на грани того, чтобы представить прототипы высокоэнергетических лазеров, которые способны противодействовать ракетам", - сказал он, выступая на международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.Остин заявил, что расширение военного потенциала и технологическая мощь могут стать стабилизирующей силой в Индо-Тихоокеанском регионе, который США считают "сердцем американской гранд-стратегии", "центром стратегического притяжения" XXI века.Шеф Пентагона добавил, что США работают над новыми средствами в области стелс-авиации, беспилотных платформ, высокоточных средств огневого поражения дальнего действия.
https://ria.ru/20211215/lazer-1763908799.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, ллойд остин
В Пентагоне рассказали о создании прототипов лазеров для перехвата ракет
Шеф Пентагона Остин: США близки к созданию прототипов лазеров для перехвата ракет