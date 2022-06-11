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В Пентагоне рассказали о создании прототипов лазеров для перехвата ракет - РИА Новости, 11.06.2022
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В Пентагоне рассказали о создании прототипов лазеров для перехвата ракет
В Пентагоне рассказали о создании прототипов лазеров для перехвата ракет - РИА Новости, 11.06.2022
В Пентагоне рассказали о создании прототипов лазеров для перехвата ракет
США близки к созданию прототипов высокоэнергетических лазеров для перехвата ракет, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T04:16
2022-06-11T04:16
в мире
сша
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США близки к созданию прототипов высокоэнергетических лазеров для перехвата ракет, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Мы на грани того, чтобы представить прототипы высокоэнергетических лазеров, которые способны противодействовать ракетам", - сказал он, выступая на международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.Остин заявил, что расширение военного потенциала и технологическая мощь могут стать стабилизирующей силой в Индо-Тихоокеанском регионе, который США считают "сердцем американской гранд-стратегии", "центром стратегического притяжения" XXI века.Шеф Пентагона добавил, что США работают над новыми средствами в области стелс-авиации, беспилотных платформ, высокоточных средств огневого поражения дальнего действия.
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в мире, сша, министерство обороны сша, ллойд остин
04:16 11.06.2022
 
В Пентагоне рассказали о создании прототипов лазеров для перехвата ракет

Шеф Пентагона Остин: США близки к созданию прототипов лазеров для перехвата ракет

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США близки к созданию прототипов высокоэнергетических лазеров для перехвата ракет, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Мы на грани того, чтобы представить прототипы высокоэнергетических лазеров, которые способны противодействовать ракетам", - сказал он, выступая на международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
Испытание американского противолодочного лазерного оружия в Аденском заливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 17:38
США испытали противолодочный лазер, сообщили СМИ
Остин заявил, что расширение военного потенциала и технологическая мощь могут стать стабилизирующей силой в Индо-Тихоокеанском регионе, который США считают "сердцем американской гранд-стратегии", "центром стратегического притяжения" XXI века.
Шеф Пентагона добавил, что США работают над новыми средствами в области стелс-авиации, беспилотных платформ, высокоточных средств огневого поражения дальнего действия.
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАЛлойд Остин
 
 
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