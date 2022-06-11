https://ria.ru/20220611/kosmos-1794778038.html

Путин ратифицировал соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе

Путин ратифицировал соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 11.06.2022

Путин ратифицировал соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T15:57

2022-06-11T15:57

2022-06-11T15:57

космос - риа наука

венесуэла

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_0:41:3006:1732_1920x0_80_0_0_405282d15bf3b8f9e8b12798cbd9dd57.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Соглашение между правительством России и правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях было подписано в Каракасе 30 марта 2021 года.В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что соглашение подготовлено в связи с тенденцией к расширению сотрудничества РФ и Венесуэлы в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Венесуэлы станций ГЛОНАСС в рамках федерального проекта "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", осуществления пусковых услуг и совместного создания космической техники."Предусмотренная соглашением совместная космическая деятельность будет осуществляться в том числе на коммерческой основе, что послужит привлечению дополнительных внебюджетных средств в отечественную ракетно-космическую промышленность", - говорилось в пояснительных материалах к документу.Конкретные условия и финансовые обязательства, относящиеся к программам и проектам сотрудничества, будут определяться в отдельных соглашениях (контрактах), заключаемых участниками совместной деятельности, также говорилось в сопроводительных материалах.

https://ria.ru/20190925/1559066379.html

венесуэла

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, венесуэла, россия, владимир путин