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Путин ратифицировал соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 11.06.2022
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Путин ратифицировал соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе
Путин ратифицировал соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 11.06.2022
Путин ратифицировал соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T15:57
2022-06-11T15:57
космос - риа наука
венесуэла
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Соглашение между правительством России и правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях было подписано в Каракасе 30 марта 2021 года.В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что соглашение подготовлено в связи с тенденцией к расширению сотрудничества РФ и Венесуэлы в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Венесуэлы станций ГЛОНАСС в рамках федерального проекта "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", осуществления пусковых услуг и совместного создания космической техники."Предусмотренная соглашением совместная космическая деятельность будет осуществляться в том числе на коммерческой основе, что послужит привлечению дополнительных внебюджетных средств в отечественную ракетно-космическую промышленность", - говорилось в пояснительных материалах к документу.Конкретные условия и финансовые обязательства, относящиеся к программам и проектам сотрудничества, будут определяться в отдельных соглашениях (контрактах), заключаемых участниками совместной деятельности, также говорилось в сопроводительных материалах.
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космос - риа наука, венесуэла, россия, владимир путин
15:57 11.06.2022
 
Путин ратифицировал соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе

Президент Путин ратифицировал соглашение России с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соглашение между правительством России и правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях было подписано в Каракасе 30 марта 2021 года.
В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что соглашение подготовлено в связи с тенденцией к расширению сотрудничества РФ и Венесуэлы в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Венесуэлы станций ГЛОНАСС в рамках федерального проекта "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", осуществления пусковых услуг и совместного создания космической техники.
"Предусмотренная соглашением совместная космическая деятельность будет осуществляться в том числе на коммерческой основе, что послужит привлечению дополнительных внебюджетных средств в отечественную ракетно-космическую промышленность", - говорилось в пояснительных материалах к документу.
Конкретные условия и финансовые обязательства, относящиеся к программам и проектам сотрудничества, будут определяться в отдельных соглашениях (контрактах), заключаемых участниками совместной деятельности, также говорилось в сопроводительных материалах.
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