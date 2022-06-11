11:45 11.06.2022 (обновлено: 15:49 11.06.2022)
США заплатили "Роскосмосу" за полет астронавта к МКС в рублях
Рогозин: Axiom Space с задержкой заплатило "Роскосмосу" за полет астронавта к МКС в рублях
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика "Роскосмоса". Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американская компания заплатила "Роскосмосу" в рублях за полет астронавта Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, "Роскосмос" получил полное финансирование, но не от НАСА, а от компании Axiom, которая выступала в качестве посредника.
"Обещали нам до конца мая заплатить, скажу так, они опоздали ровно на месяц, то есть была задержка", — сказал Рогозин, уточнив, что все средства были возвращены в рублях.
По его словам, при организации полета Ванде Хая в НАСА понимали, что на них идет давление со стороны конгресса США, поэтому они выбрали в качестве посредника частную компанию Axiom Space и заказали полет у них. Axiom же купила место в российском корабле.
В апреле глава "Роскосмоса" говорил, что оплата полета задерживается, а американские партнеры ссылаются на логистические проблемы, но выразил уверенность, что российская сторона получит всю сумму — два миллиарда рублей.
Марк Ванде Хай прибыл на Международную космическую станцию 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18" вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым. Новицкий вернулся на Землю раньше, а Дубров и Ванде Хай провели на МКС 355 дней и возвратились 31 марта 2022-го, установив рекорд по продолжительности пребывания на орбите в рамках миссии МКС.