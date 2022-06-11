https://ria.ru/20220611/kosmos-1794743916.html

США заплатили "Роскосмосу" за полет астронавта к МКС в рублях

США заплатили "Роскосмосу" за полет астронавта к МКС в рублях - РИА Новости, 11.06.2022

США заплатили "Роскосмосу" за полет астронавта к МКС в рублях

Американская компания заплатила "Роскосмосу" в рублях за полет астронавта Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию, заявил гендиректор госкорпорации РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:45

2022-06-11T11:45

2022-06-11T15:49

космос - риа наука

олег новицкий

петр дубров

роскосмос

наса

земля

международная космическая станция (мкс)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американская компания заплатила "Роскосмосу" в рублях за полет астронавта Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "Роскосмос" получил полное финансирование, но не от НАСА, а от компании Axiom, которая выступала в качестве посредника."Обещали нам до конца мая заплатить, скажу так, они опоздали ровно на месяц, то есть была задержка", — сказал Рогозин, уточнив, что все средства были возвращены в рублях.По его словам, при организации полета Ванде Хая в НАСА понимали, что на них идет давление со стороны конгресса США, поэтому они выбрали в качестве посредника частную компанию Axiom Space и заказали полет у них. Axiom же купила место в российском корабле.В апреле глава "Роскосмоса" говорил, что оплата полета задерживается, а американские партнеры ссылаются на логистические проблемы, но выразил уверенность, что российская сторона получит всю сумму — два миллиарда рублей.Марк Ванде Хай прибыл на Международную космическую станцию 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18" вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым. Новицкий вернулся на Землю раньше, а Дубров и Ванде Хай провели на МКС 355 дней и возвратились 31 марта 2022-го, установив рекорд по продолжительности пребывания на орбите в рамках миссии МКС.

https://ria.ru/20220610/mks-1794694873.html

https://ria.ru/20220611/sputnik-1794709281.html

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, олег новицкий, петр дубров, роскосмос, наса, земля, международная космическая станция (мкс), россия