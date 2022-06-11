07:07 11.06.2022 (обновлено: 10:28 11.06.2022)
Украинские дипломаты хотели сорвать концерт в Российском культурном центре
Украинские дипломаты попытались сорвать концерт в Российском культурном центре в Будапеште
Американская пианистка Валентина Лисица. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Концерт американской пианистки Валентины Лисицы в Российском культурном центре в Будапеште собрал множество зрителей, несмотря на то что украинские дипломаты пытались сорвать мероприятие, сообщается в Telegram-канале посольства России в Венгрии.
В дипмиссии отметили, что Лисица должна была выступить еще 3 июня в Летнем театре на острове Маргит, но руководство театра с подачи украинского посольства отменило выступление, поскольку пианистка занимает "отличную от официальной позиции киевских властей мнение по поводу ситуации на Украине".
Концерт в Российском культурном центре был посвящен Дню России. И снова не обошлось без дипломатических казусов.
"Украинское посольство попыталось и в этот раз воспрепятствовать проведению концерта, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште (даже тем, которые не были приглашены!), но эта пиар-акция только подогрела интерес к мероприятию", — говорится в сообщении.
Российские и венгерские любители музыки, представители общественности и аккредитованного в Будапеште дипломатического корпуса восторженно встретили мастерское исполнение Лисицей шедевров классической фортепианной музыки, рассказали в посольстве.
На концерте прозвучала музыка Ференца Листа, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского.
"Валентина Лисица последовательно выступает за мир, болеет душой за то, что происходит на Украине, выражая свою позицию в защиту жителей Донбасса, в течение восьми лет подвергавшимся агрессии со стороны украинских националистов. Она поддерживает проживающих там людей прекрасным исполнением фортепианной музыки, направляет в регион гуманитарную помощь", — добавили российские дипломаты.