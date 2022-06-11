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Украинские дипломаты хотели сорвать концерт в Российском культурном центре - РИА Новости, 11.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220611/kontsert-1794713799.html
Украинские дипломаты хотели сорвать концерт в Российском культурном центре
Украинские дипломаты хотели сорвать концерт в Российском культурном центре - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские дипломаты хотели сорвать концерт в Российском культурном центре
Концерт американской пианистки Валентины Лисицы в Российском культурном центре в Будапеште собрал множество зрителей, несмотря на то что украинские дипломаты... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T07:07
2022-06-11T10:28
культура
венгрия
будапешт
украина
сша
россия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Концерт американской пианистки Валентины Лисицы в Российском культурном центре в Будапеште собрал множество зрителей, несмотря на то что украинские дипломаты пытались сорвать мероприятие, сообщается в Telegram-канале посольства России в Венгрии.В дипмиссии отметили, что Лисица должна была выступить еще 3 июня в Летнем театре на острове Маргит, но руководство театра с подачи украинского посольства отменило выступление, поскольку пианистка занимает "отличную от официальной позиции киевских властей мнение по поводу ситуации на Украине".Концерт в Российском культурном центре был посвящен Дню России. И снова не обошлось без дипломатических казусов."Украинское посольство попыталось и в этот раз воспрепятствовать проведению концерта, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште (даже тем, которые не были приглашены!), но эта пиар-акция только подогрела интерес к мероприятию", — говорится в сообщении.Российские и венгерские любители музыки, представители общественности и аккредитованного в Будапеште дипломатического корпуса восторженно встретили мастерское исполнение Лисицей шедевров классической фортепианной музыки, рассказали в посольстве.На концерте прозвучала музыка Ференца Листа, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского."Валентина Лисица последовательно выступает за мир, болеет душой за то, что происходит на Украине, выражая свою позицию в защиту жителей Донбасса, в течение восьми лет подвергавшимся агрессии со стороны украинских националистов. Она поддерживает проживающих там людей прекрасным исполнением фортепианной музыки, направляет в регион гуманитарную помощь", — добавили российские дипломаты.Валентина Лисица, уроженка Киева, не раз выступала в Донбассе. В 2015 году она впервые приехала в Донецк, в декабре прошлого года дала концерт в Луганске, а на День Победы — в освобожденном Мариуполе. В сентябре прошлого года она получила паспорт гражданина ДНР.
https://ria.ru/20220513/diplomatiya-1788408066.html
https://ria.ru/20220608/ukraina-1793908654.html
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венгрия, будапешт, украина, сша, россия
07:07 11.06.2022 (обновлено: 10:28 11.06.2022)
 
Украинские дипломаты хотели сорвать концерт в Российском культурном центре

Украинские дипломаты попытались сорвать концерт в Российском культурном центре в Будапеште

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАмериканская пианистка Валентина Лисица
Американская пианистка Валентина Лисица - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Американская пианистка Валентина Лисица. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Концерт американской пианистки Валентины Лисицы в Российском культурном центре в Будапеште собрал множество зрителей, несмотря на то что украинские дипломаты пытались сорвать мероприятие, сообщается в Telegram-канале посольства России в Венгрии.
В дипмиссии отметили, что Лисица должна была выступить еще 3 июня в Летнем театре на острове Маргит, но руководство театра с подачи украинского посольства отменило выступление, поскольку пианистка занимает "отличную от официальной позиции киевских властей мнение по поводу ситуации на Украине".
Концерт в Российском культурном центре был посвящен Дню России. И снова не обошлось без дипломатических казусов.
"Украинское посольство попыталось и в этот раз воспрепятствовать проведению концерта, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште (даже тем, которые не были приглашены!), но эта пиар-акция только подогрела интерес к мероприятию", — говорится в сообщении.
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Российские и венгерские любители музыки, представители общественности и аккредитованного в Будапеште дипломатического корпуса восторженно встретили мастерское исполнение Лисицей шедевров классической фортепианной музыки, рассказали в посольстве.
На концерте прозвучала музыка Ференца Листа, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского.
"Валентина Лисица последовательно выступает за мир, болеет душой за то, что происходит на Украине, выражая свою позицию в защиту жителей Донбасса, в течение восьми лет подвергавшимся агрессии со стороны украинских националистов. Она поддерживает проживающих там людей прекрасным исполнением фортепианной музыки, направляет в регион гуманитарную помощь", — добавили российские дипломаты.
Валентина Лисица, уроженка Киева, не раз выступала в Донбассе. В 2015 году она впервые приехала в Донецк, в декабре прошлого года дала концерт в Луганске, а на День Победы — в освобожденном Мариуполе. В сентябре прошлого года она получила паспорт гражданина ДНР.
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