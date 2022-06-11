https://ria.ru/20220611/kleschi-1794787200.html
К врачам обратились почти 175 тысяч пострадавших от укусов клещей
К врачам обратились почти 175 тысяч пострадавших от укусов клещей - РИА Новости, 11.06.2022
К врачам обратились почти 175 тысяч пострадавших от укусов клещей
Почти 175 тысяч человек, пострадавших от укусов клещей, обратились в медицинские организации России, у 74 подтвержден клещевой энцефалит, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:18
2022-06-11T17:18
2022-06-11T17:18
россия
общество
здоровье - общество
тюменская область
пермский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Почти 175 тысяч человек, пострадавших от укусов клещей, обратились в медицинские организации России, у 74 подтвержден клещевой энцефалит, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на первую неделю июня в Российской Федерации в медицинские организации обратились 174 786 пострадавших от укусов клещей, среди них – 46 568 детей. Количество обращений в медицинские организации не превышает уровня среднемноголетних значений", - говорится в сообщении.Всего подтверждено 74 случая клещевого вирусного энцефалита, в отношении еще ряда случаев диагноз ожидает подтверждения, уточнили в пресс-службе.Чаще всего к медикам из-за укусов клещей обращаются в Свердловской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, Пермском крае, Удмуртии, Кировской области, Красноярском крае, ответили в ведомстве.На начало июня в России от клещевого энцефалита привились 2,23 миллиона человек, прививка является самой эффективной мерой защиты от этого тяжелого заболевания, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20220531/kleschi-1791922329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, тюменская область, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
К врачам обратились почти 175 тысяч пострадавших от укусов клещей
Роспотребнадзор: к врачам обратились почти 175 тысяч пострадавших от укусов клещей