https://ria.ru/20220611/kleschi-1794787200.html

К врачам обратились почти 175 тысяч пострадавших от укусов клещей

К врачам обратились почти 175 тысяч пострадавших от укусов клещей - РИА Новости, 11.06.2022

К врачам обратились почти 175 тысяч пострадавших от укусов клещей

Почти 175 тысяч человек, пострадавших от укусов клещей, обратились в медицинские организации России, у 74 подтвержден клещевой энцефалит, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:18

2022-06-11T17:18

2022-06-11T17:18

россия

общество

здоровье - общество

тюменская область

пермский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Почти 175 тысяч человек, пострадавших от укусов клещей, обратились в медицинские организации России, у 74 подтвержден клещевой энцефалит, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на первую неделю июня в Российской Федерации в медицинские организации обратились 174 786 пострадавших от укусов клещей, среди них – 46 568 детей. Количество обращений в медицинские организации не превышает уровня среднемноголетних значений", - говорится в сообщении.Всего подтверждено 74 случая клещевого вирусного энцефалита, в отношении еще ряда случаев диагноз ожидает подтверждения, уточнили в пресс-службе.Чаще всего к медикам из-за укусов клещей обращаются в Свердловской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, Пермском крае, Удмуртии, Кировской области, Красноярском крае, ответили в ведомстве.На начало июня в России от клещевого энцефалита привились 2,23 миллиона человек, прививка является самой эффективной мерой защиты от этого тяжелого заболевания, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20220531/kleschi-1791922329.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, тюменская область, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)