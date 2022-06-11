https://ria.ru/20220611/italiya-1794788791.html

Захарова прокомментировала прекращение суда в Италии по иску посла Разова

Захарова прокомментировала прекращение суда в Италии по иску посла Разова - РИА Новости, 11.06.2022

Захарова прокомментировала прекращение суда в Италии по иску посла Разова

Москва не получила ответа в связи с решением суда в Италии прекратить дело по иску посла РФ на статью газеты La Stampa, сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:38

2022-06-11T17:38

2022-06-11T17:38

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва не получила ответа в связи с решением суда в Италии прекратить дело по иску посла РФ на статью газеты La Stampa, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В конце марта посол РФ Сергей Разов прибыл в римскую прокуратуру, где подал иск против журналиста Доменико Кирико, автора статьи, размещенной на сайте газеты la Stampa под заголовком "Война Украина-Россия: если убить Путина – это единственный выход", а также против главного редактора этого издания Массимо Джаннини. Тогда дипломат заявил, что в Уголовном кодексе Италии "предусматривается ответственность за подстрекательство к совершению преступления и за восхваление преступления"."На днях в этой же газете появилось сообщение, что иск посла отклонён судьёй предварительного следствия Турина. Вопреки общепринятому порядку, официального ответа на иск мы пока так и не получили", - написала Захарова в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что судья предварительного следствия итальянского Турина направила в архив расследование в отношении главного редактора газеты la Stampa и журналиста этого издания, против которых посол РФ в Риме Сергей Разов подал иск в прокуратуру из-за статьи о возможности убить президента России.В решении судей, как теперь сообщает la Stampa, говорится, что статья "не нарушает общественной безопасности" и не побуждает к совершению преступлений. Таким образом ведомство, которое занимается расследованием правонарушений перед их направлением в суд, согласилось с запросом прокуратуры, которая также заявила, что в статье Кирико не содержалось информации криминального характера.Сам автор статьи посоветовал Разову обратиться к более удачному ее переводу: по его словам, в материале он утверждал, что заявленное в заголовке действие "было бы лишено смысла и морали" и "не привело бы ни к чему, кроме еще большего хаоса".

https://ria.ru/20220331/feyk-1781080891.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, италия, россия, сергей разов, мария захарова, турин