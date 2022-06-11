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Захарова прокомментировала прекращение суда в Италии по иску посла Разова - РИА Новости, 11.06.2022
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Захарова прокомментировала прекращение суда в Италии по иску посла Разова
Захарова прокомментировала прекращение суда в Италии по иску посла Разова - РИА Новости, 11.06.2022
Захарова прокомментировала прекращение суда в Италии по иску посла Разова
Москва не получила ответа в связи с решением суда в Италии прекратить дело по иску посла РФ на статью газеты La Stampa, сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:38
2022-06-11T17:38
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва не получила ответа в связи с решением суда в Италии прекратить дело по иску посла РФ на статью газеты La Stampa, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В конце марта посол РФ Сергей Разов прибыл в римскую прокуратуру, где подал иск против журналиста Доменико Кирико, автора статьи, размещенной на сайте газеты la Stampa под заголовком "Война Украина-Россия: если убить Путина – это единственный выход", а также против главного редактора этого издания Массимо Джаннини. Тогда дипломат заявил, что в Уголовном кодексе Италии "предусматривается ответственность за подстрекательство к совершению преступления и за восхваление преступления"."На днях в этой же газете появилось сообщение, что иск посла отклонён судьёй предварительного следствия Турина. Вопреки общепринятому порядку, официального ответа на иск мы пока так и не получили", - написала Захарова в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что судья предварительного следствия итальянского Турина направила в архив расследование в отношении главного редактора газеты la Stampa и журналиста этого издания, против которых посол РФ в Риме Сергей Разов подал иск в прокуратуру из-за статьи о возможности убить президента России.В решении судей, как теперь сообщает la Stampa, говорится, что статья "не нарушает общественной безопасности" и не побуждает к совершению преступлений. Таким образом ведомство, которое занимается расследованием правонарушений перед их направлением в суд, согласилось с запросом прокуратуры, которая также заявила, что в статье Кирико не содержалось информации криминального характера.Сам автор статьи посоветовал Разову обратиться к более удачному ее переводу: по его словам, в материале он утверждал, что заявленное в заголовке действие "было бы лишено смысла и морали" и "не привело бы ни к чему, кроме еще большего хаоса".
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в мире, италия, россия, сергей разов, мария захарова, турин
17:38 11.06.2022
 
Захарова прокомментировала прекращение суда в Италии по иску посла Разова

Захарова: Россия не получила ответа после прекращения в Италии дела по статье в La Stampa

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва не получила ответа в связи с решением суда в Италии прекратить дело по иску посла РФ на статью газеты La Stampa, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В конце марта посол РФ Сергей Разов прибыл в римскую прокуратуру, где подал иск против журналиста Доменико Кирико, автора статьи, размещенной на сайте газеты la Stampa под заголовком "Война Украина-Россия: если убить Путина – это единственный выход", а также против главного редактора этого издания Массимо Джаннини. Тогда дипломат заявил, что в Уголовном кодексе Италии "предусматривается ответственность за подстрекательство к совершению преступления и за восхваление преступления".
Фотография фотокорреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко и обложка газеты La Stampa
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"На днях в этой же газете появилось сообщение, что иск посла отклонён судьёй предварительного следствия Турина. Вопреки общепринятому порядку, официального ответа на иск мы пока так и не получили", - написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что судья предварительного следствия итальянского Турина направила в архив расследование в отношении главного редактора газеты la Stampa и журналиста этого издания, против которых посол РФ в Риме Сергей Разов подал иск в прокуратуру из-за статьи о возможности убить президента России.
В решении судей, как теперь сообщает la Stampa, говорится, что статья "не нарушает общественной безопасности" и не побуждает к совершению преступлений. Таким образом ведомство, которое занимается расследованием правонарушений перед их направлением в суд, согласилось с запросом прокуратуры, которая также заявила, что в статье Кирико не содержалось информации криминального характера.
Сам автор статьи посоветовал Разову обратиться к более удачному ее переводу: по его словам, в материале он утверждал, что заявленное в заголовке действие "было бы лишено смысла и морали" и "не привело бы ни к чему, кроме еще большего хаоса".
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