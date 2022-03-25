https://ria.ru/20220325/italiya-1780021878.html

Посол в Риме подал в суд на La Stampa за статью о возможности убить Путина

Посол в Риме подал в суд на La Stampa за статью о возможности убить Путина - РИА Новости, 25.03.2022

Посол в Риме подал в суд на La Stampa за статью о возможности убить Путина

Посол России в Италии Сергей Разов подал иск против журналиста Доменико Кирико, автора статьи, размещенной во вторник на сайте газеты La Stampa под заголовком... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:43

2022-03-25T11:43

2022-03-25T11:43

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РИМ, 25 мар – РИА Новости. Посол России в Италии Сергей Разов подал иск против журналиста Доменико Кирико, автора статьи, размещенной во вторник на сайте газеты La Stampa под заголовком "Война Украина-Россия: если убить Путина – это единственный выход", а также против главного редактора этого издания Массимо Джаннини.В пятницу утром Разов прибыл в прокуратуру Рима для подачи иска, после чего обратился к журналистам с кратким заявлением по поводу "статьи, в заголовке которой ставится вопрос о возможности убийства президента России"."Как известно, в Уголовном кодексе Итальянской республики предусматривается ответственность за подстрекательство к совершению преступления и за восхваление преступления. Я как находящийся на территории Италии гражданин России только что подал иск в римскую прокуратуру с просьбой объективно и беспристрастно разобраться в этом деле. Надеюсь на справедливость итальянской судебной системы", - сообщил посол. В случае доказательства вины итальянское законодательство предусматривает за данное преступление наказание до пяти лет лишения свободы.В своей статье Кирико утверждал, что к президенту России можно относиться только "как к нацистам, назначив встречу в зале трибунала, созданного для второго Нюрнберга". "План номер один Байдена, НАТО, а также европейцев единственный: чтобы кто-то в Москве убил Путина, освободив нас от этого бремени", - написал он.

https://ria.ru/20220316/foto-1778523767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, италия, сергей разов, владимир путин, нато