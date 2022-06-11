https://ria.ru/20220611/italiya-1794766952.html
В Италии обнаружили тела всех семи погибших при крушении вертолета
В Италии обнаружили тела всех семи погибших при крушении вертолета - РИА Новости, 11.06.2022
В Италии обнаружили тела всех семи погибших при крушении вертолета
Спасатели обнаружили место падения и обломки вертолета, пропавшего в четверг на границе итальянских областей Тоскана и Эмилия-Романья, сообщает телеканал... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:44
2022-06-11T14:44
2022-06-11T16:37
в мире
турция
лукка
модена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794767368_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_443d4c1c723f9966fe9ad32256c38e64.jpg
РИМ, 11 мая - РИА Новости. Спасатели обнаружили место падения и обломки вертолета, пропавшего в четверг на границе итальянских областей Тоскана и Эмилия-Романья, сообщает телеканал Rainews24.На борту вертолета, помимо пилота, находились четверо граждан Турции и двое ливанцев. Они вылетели из города Лукки, где находились на промышленной выставке, на север в направлении провинции Тревизо. Полет проходил в тяжелых метеоусловиях: вертолёт пропал с радаров в Апеннинских горах в окрестностях Модены и Реджо-Эмилии.Префектура Модены сообщила об обнаружении тел всех 7 погибших при крушении.На третий день поисков, которые прерывались только с наступлением темноты, спасатели нашли обломки и воронку на склоне горы Кусна, которые принадлежат вертолету. По предварительным данным, первым место крушения заметил турист во время похода. Обломки находились на высоте около 2 тысяч метров, катастрофа произошла в провинции Реджо-Эмилия.Местное издание la Gazzetta di Modena также сообщила, что сын одного из пассажиров получил 20-секундное видео, в котором вертолёт ведёт полёт в условиях сильных ветра и дождя.
https://ria.ru/20220610/italiya-1794689664.html
https://ria.ru/20220506/padenie-1787293875.html
турция
лукка
модена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794767368_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_d996b070190872566430d7ddb6f22aaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, лукка, модена
14:44 11.06.2022 (обновлено: 16:37 11.06.2022)
В Италии обнаружили тела всех семи погибших при крушении вертолета
На границе Тосканы и Эмилии-Романьи обнаружили тела семи погибших при крушении вертолета
РИМ, 11 мая - РИА Новости.
Спасатели обнаружили место падения и обломки вертолета, пропавшего в четверг на границе итальянских областей Тоскана и Эмилия-Романья, сообщает
телеканал Rainews24.
На борту вертолета, помимо пилота, находились четверо граждан Турции и двое ливанцев. Они вылетели из города Лукки, где находились на промышленной выставке, на север в направлении провинции Тревизо. Полет проходил в тяжелых метеоусловиях: вертолёт пропал с радаров в Апеннинских горах в окрестностях Модены и Реджо-Эмилии.
Префектура Модены сообщила об обнаружении тел всех 7 погибших при крушении.
На третий день поисков, которые прерывались только с наступлением темноты, спасатели нашли обломки и воронку на склоне горы Кусна, которые принадлежат вертолету. По предварительным данным, первым место крушения заметил турист во время похода. Обломки находились на высоте около 2 тысяч метров, катастрофа произошла в провинции Реджо-Эмилия.
Местное издание la Gazzetta di Modena также сообщила, что сын одного из пассажиров получил 20-секундное видео, в котором вертолёт ведёт полёт в условиях сильных ветра и дождя.