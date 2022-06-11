https://ria.ru/20220611/italiya-1794766952.html

В Италии обнаружили тела всех семи погибших при крушении вертолета

В Италии обнаружили тела всех семи погибших при крушении вертолета - РИА Новости, 11.06.2022

В Италии обнаружили тела всех семи погибших при крушении вертолета

Спасатели обнаружили место падения и обломки вертолета, пропавшего в четверг на границе итальянских областей Тоскана и Эмилия-Романья, сообщает телеканал... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T14:44

2022-06-11T14:44

2022-06-11T16:37

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РИМ, 11 мая - РИА Новости. Спасатели обнаружили место падения и обломки вертолета, пропавшего в четверг на границе итальянских областей Тоскана и Эмилия-Романья, сообщает телеканал Rainews24.На борту вертолета, помимо пилота, находились четверо граждан Турции и двое ливанцев. Они вылетели из города Лукки, где находились на промышленной выставке, на север в направлении провинции Тревизо. Полет проходил в тяжелых метеоусловиях: вертолёт пропал с радаров в Апеннинских горах в окрестностях Модены и Реджо-Эмилии.Префектура Модены сообщила об обнаружении тел всех 7 погибших при крушении.На третий день поисков, которые прерывались только с наступлением темноты, спасатели нашли обломки и воронку на склоне горы Кусна, которые принадлежат вертолету. По предварительным данным, первым место крушения заметил турист во время похода. Обломки находились на высоте около 2 тысяч метров, катастрофа произошла в провинции Реджо-Эмилия.Местное издание la Gazzetta di Modena также сообщила, что сын одного из пассажиров получил 20-секундное видео, в котором вертолёт ведёт полёт в условиях сильных ветра и дождя.

https://ria.ru/20220610/italiya-1794689664.html

https://ria.ru/20220506/padenie-1787293875.html

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в мире, турция, лукка, модена