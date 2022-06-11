https://ria.ru/20220611/integratsiya-1794730917.html
Херсонская область не вернется в состав Украины, заявили в администрации
Херсонская область не вернется в состав Украины, заявили в администрации - РИА Новости, 11.06.2022
Херсонская область не вернется в состав Украины, заявили в администрации
В Херсонской области идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины, заявил заместитель главы... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:37
2022-06-11T10:37
2022-06-11T10:50
в мире
херсонская область
россия
украина
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789914304_0:166:3078:1897_1920x0_80_0_0_daff057cf16279c130d4d50399a4bbc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. В Херсонской области идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов."Сейчас идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, мы уже никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав и прав человека в том числе занимали предатели Украины, такие как Зеленский, Порошенко и прочая клика, которая разбазаривала и разворовывала нашу страну", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram- канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220611/pensii-1794733212.html
херсонская область
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789914304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c50e6df52f44c53ecd695b6ef8b2909e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, украина, запорожская область
10:37 11.06.2022 (обновлено: 10:50 11.06.2022)
Херсонская область не вернется в состав Украины, заявили в администрации
В администрации Херсонской области заявили, что регион не вернется в состав Украины