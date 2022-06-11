https://ria.ru/20220611/integratsiya-1794730917.html

Херсонская область не вернется в состав Украины, заявили в администрации

Херсонская область не вернется в состав Украины, заявили в администрации - РИА Новости, 11.06.2022

Херсонская область не вернется в состав Украины, заявили в администрации

В Херсонской области идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины, заявил заместитель главы... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T10:37

2022-06-11T10:37

2022-06-11T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. В Херсонской области идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов."Сейчас идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, мы уже никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав и прав человека в том числе занимали предатели Украины, такие как Зеленский, Порошенко и прочая клика, которая разбазаривала и разворовывала нашу страну", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram- канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220611/pensii-1794733212.html

херсонская область

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , россия, украина, запорожская область