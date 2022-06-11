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Херсонская область не вернется в состав Украины, заявили в администрации - РИА Новости, 11.06.2022
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Херсонская область не вернется в состав Украины, заявили в администрации
Херсонская область не вернется в состав Украины, заявили в администрации - РИА Новости, 11.06.2022
Херсонская область не вернется в состав Украины, заявили в администрации
В Херсонской области идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины, заявил заместитель главы... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T10:37
2022-06-11T10:50
в мире
херсонская область
россия
украина
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. В Херсонской области идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов."Сейчас идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, мы уже никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав и прав человека в том числе занимали предатели Украины, такие как Зеленский, Порошенко и прочая клика, которая разбазаривала и разворовывала нашу страну", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram- канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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херсонская область
россия
украина
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в мире, херсонская область , россия, украина, запорожская область
10:37 11.06.2022 (обновлено: 10:50 11.06.2022)
 
Херсонская область не вернется в состав Украины, заявили в администрации

В администрации Херсонской области заявили, что регион не вернется в состав Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
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Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. В Херсонской области идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
"Сейчас идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, мы уже никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав и прав человека в том числе занимали предатели Украины, такие как Зеленский, Порошенко и прочая клика, которая разбазаривала и разворовывала нашу страну", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram- канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Мобильный офис Центробанка ДНР - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
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В миреХерсонская областьРоссияУкраинаЗапорожская область
 
 
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