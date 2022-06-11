https://ria.ru/20220611/inoagent-1794765721.html
"Консорциум женских объединений" попросили проверить на статус иноагента
"Консорциум женских объединений" попросили проверить на статус иноагента - РИА Новости, 11.06.2022
"Консорциум женских объединений" попросили проверить на статус иноагента
НКО "Консорциум женских неправительственных объединений" обслуживает интересы Великобритании, распространяет ЛГБТ-ценности, необходимо проверить организацию на... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:35
2022-06-11T14:35
2022-06-11T14:35
андрей луговой
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. НКО "Консорциум женских неправительственных объединений" обслуживает интересы Великобритании, распространяет ЛГБТ-ценности, необходимо проверить организацию на статус иноагента, сообщил первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в своем Telegram-канале, в котором он разместил копию обращения в Минюст.По его словам, организация распространяет ЛГБТ ценности.Консорциумом осуществляется пропаганда ЛГБТ-движения: в частности, на аккаунтах в социальных сетях присутствуют материалы, подготовленные Ресурсным центром (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иноагентов)", - уточняется в письме."Необходимо принять меры реагирования. И из тайного иноагента сделать их явным, с законным статусом", - написал он.
https://ria.ru/20220610/inoagenty-1794689485.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луговой, министерство юстиции рф (минюст россии)
"Консорциум женских объединений" попросили проверить на статус иноагента
Луговой: нужно проверить "Консорциум женских объединений" на статус иноагента