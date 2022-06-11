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"Консорциум женских объединений" попросили проверить на статус иноагента - РИА Новости, 11.06.2022
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"Консорциум женских объединений" попросили проверить на статус иноагента
"Консорциум женских объединений" попросили проверить на статус иноагента - РИА Новости, 11.06.2022
"Консорциум женских объединений" попросили проверить на статус иноагента
НКО "Консорциум женских неправительственных объединений" обслуживает интересы Великобритании, распространяет ЛГБТ-ценности, необходимо проверить организацию на... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:35
2022-06-11T14:35
андрей луговой
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. НКО "Консорциум женских неправительственных объединений" обслуживает интересы Великобритании, распространяет ЛГБТ-ценности, необходимо проверить организацию на статус иноагента, сообщил первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в своем Telegram-канале, в котором он разместил копию обращения в Минюст.По его словам, организация распространяет ЛГБТ ценности.Консорциумом осуществляется пропаганда ЛГБТ-движения: в частности, на аккаунтах в социальных сетях присутствуют материалы, подготовленные Ресурсным центром (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иноагентов)", - уточняется в письме."Необходимо принять меры реагирования. И из тайного иноагента сделать их явным, с законным статусом", - написал он.
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андрей луговой, министерство юстиции рф (минюст россии)
14:35 11.06.2022
 
"Консорциум женских объединений" попросили проверить на статус иноагента

Луговой: нужно проверить "Консорциум женских объединений" на статус иноагента

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Москве
Люди на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. НКО "Консорциум женских неправительственных объединений" обслуживает интересы Великобритании, распространяет ЛГБТ-ценности, необходимо проверить организацию на статус иноагента, сообщил первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в своем Telegram-канале, в котором он разместил копию обращения в Минюст.
"Одной из российских НКО, с которой диппредставительство Великобритании осуществляет взаимодействие, является Общероссийская ассоциация женских общественных организаций "Консорциум женских неправительственных объединений", - говорится в письме депутата.
По его словам, организация распространяет ЛГБТ ценности.
Консорциумом осуществляется пропаганда ЛГБТ-движения: в частности, на аккаунтах в социальных сетях присутствуют материалы, подготовленные Ресурсным центром (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иноагентов)", - уточняется в письме.
"Необходимо принять меры реагирования. И из тайного иноагента сделать их явным, с законным статусом", - написал он.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 21:16
Минюст включил "Комитет против пыток"* в реестр НКО-иноагентов
 
Андрей ЛуговойМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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