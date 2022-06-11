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"Доллар потонет". Турки восхитились ответом Путина Европе - РИА Новости, 11.06.2022
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"Доллар потонет". Турки восхитились ответом Путина Европе
"Доллар потонет". Турки восхитились ответом Путина Европе - РИА Новости, 11.06.2022
"Доллар потонет". Турки восхитились ответом Путина Европе
Читатели турецкой газеты En Son Haber поддержали решение Москвы перевести оплату за газ в рубли. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:27
2022-06-11T12:53
в мире
цены на нефть
россия
сша
владимир путин
турция
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber поддержали решение Москвы перевести оплату за газ в рубли. Большинство комментаторов предложили покупать у России энергоносители в ее национальной валюте, а турецкие товары продавать за лиры. "Браво, Путин... Сокруши доллар... Подай пример... За тобой последуют остальные..." — написал один из пользователей. "Умный человек, кто бы что ни говорил", — добавил другой. "Отлично, пусть доллар потонет, пусть действуют валюты всех государств", — написал Ахмет Сельви. "Этот человек заставит весь мир принять рубль, и российская валюта тоже войдет в нашу жизнь, как доллар", — считает еще один комментатор. "США и ЕС выстрелили себе в ногу. Если страны мира поддержат это явление, трон доллара рухнет, дай-то бог", — заявил Ахмет Ага."Почему мы не используем турецкие лиры в торговле? Турция — лидер по овощам и фруктам в Европе!" — возмутился один из пользователей. "Так и должно было быть. Доллар получит тяжелую рану", — заключили читатели. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли.Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, цены на нефть, россия, сша, владимир путин, турция
11:27 11.06.2022 (обновлено: 12:53 11.06.2022)
 
"Доллар потонет". Турки восхитились ответом Путина Европе

Читатели En Son Haber поддержали решение России перевести оплату за газ в рубли

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber поддержали решение Москвы перевести оплату за газ в рубли.
Большинство комментаторов предложили покупать у России энергоносители в ее национальной валюте, а турецкие товары продавать за лиры.
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"Браво, Путин... Сокруши доллар... Подай пример... За тобой последуют остальные..." — написал один из пользователей.
"Умный человек, кто бы что ни говорил", — добавил другой.
"Отлично, пусть доллар потонет, пусть действуют валюты всех государств", — написал Ахмет Сельви.
"Этот человек заставит весь мир принять рубль, и российская валюта тоже войдет в нашу жизнь, как доллар", — считает еще один комментатор.
"США и ЕС выстрелили себе в ногу. Если страны мира поддержат это явление, трон доллара рухнет, дай-то бог", — заявил Ахмет Ага.
"Почему мы не используем турецкие лиры в торговле? Турция — лидер по овощам и фруктам в Европе!" — возмутился один из пользователей.
"Так и должно было быть. Доллар получит тяжелую рану", — заключили читатели.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли.
Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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