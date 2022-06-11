https://ria.ru/20220611/gaz-1794742260.html

"Доллар потонет". Турки восхитились ответом Путина Европе

"Доллар потонет". Турки восхитились ответом Путина Европе - РИА Новости, 11.06.2022

"Доллар потонет". Турки восхитились ответом Путина Европе

Читатели турецкой газеты En Son Haber поддержали решение Москвы перевести оплату за газ в рубли. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:27

2022-06-11T11:27

2022-06-11T12:53

в мире

цены на нефть

россия

сша

владимир путин

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_ce39480cad431b7a8ec25065e3b12ef6.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber поддержали решение Москвы перевести оплату за газ в рубли. Большинство комментаторов предложили покупать у России энергоносители в ее национальной валюте, а турецкие товары продавать за лиры. "Браво, Путин... Сокруши доллар... Подай пример... За тобой последуют остальные..." — написал один из пользователей. "Умный человек, кто бы что ни говорил", — добавил другой. "Отлично, пусть доллар потонет, пусть действуют валюты всех государств", — написал Ахмет Сельви. "Этот человек заставит весь мир принять рубль, и российская валюта тоже войдет в нашу жизнь, как доллар", — считает еще один комментатор. "США и ЕС выстрелили себе в ногу. Если страны мира поддержат это явление, трон доллара рухнет, дай-то бог", — заявил Ахмет Ага."Почему мы не используем турецкие лиры в торговле? Турция — лидер по овощам и фруктам в Европе!" — возмутился один из пользователей. "Так и должно было быть. Доллар получит тяжелую рану", — заключили читатели. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли.Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220601/istochnik-1792226652.html

https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html

https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html

россия

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, цены на нефть, россия, сша, владимир путин, турция