https://ria.ru/20220611/frg-1794772851.html

На северо-западе ФРГ назначили забастовку на сталелитейных предприятиях

На северо-западе ФРГ назначили забастовку на сталелитейных предприятиях - РИА Новости, 11.06.2022

На северо-западе ФРГ назначили забастовку на сталелитейных предприятиях

Забастовка работников сталелитейных предприятий на северо-западе ФРГ состоится в понедельник, 13 июня, сообщил в субботу профильный профсоюз IG Metall. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T15:23

2022-06-11T15:23

2022-06-11T15:23

северный рейн-вестфалия

нижняя саксония

бремен (земля)

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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Забастовка работников сталелитейных предприятий на северо-западе ФРГ состоится в понедельник, 13 июня, сообщил в субботу профильный профсоюз IG Metall.Решение принято по итогам очередного безрезультатного обсуждения в рамках тарифного спора между IG Metall и представителями предприятий. Профсоюз требует повышения зарплат на 8,2 процента, встречное предложение работодателей - 4,7 процентов в течение 21 месяца."Это предложение... слишком незначительно, а переходный период слишком долгий", - заявил лидер IG Metall в земле Северный Рейн-Вестфалия Кнут Гислер. Профильный союз работодателей, в свою очередь, призвал профсоюз к "решениям, ориентированным на реальность"Забастовка распространится на все компании региона - это земли Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония и Бремен. По данным IG Metall, в сталелитейной отрасли там заняты порядка 68 тысяч человек.

https://ria.ru/20220610/germaniya-1794546044.html

https://ria.ru/20220607/poshliny-1793864294.html

северный рейн-вестфалия

нижняя саксония

бремен (земля)

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северный рейн-вестфалия, нижняя саксония, бремен (земля)