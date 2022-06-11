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Дягилевский фестиваль открылся в Перми концертом оркестра musicAeterna - РИА Новости, 11.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220611/festival-1794797263.html
Дягилевский фестиваль открылся в Перми концертом оркестра musicAeterna
Дягилевский фестиваль открылся в Перми концертом оркестра musicAeterna - РИА Новости, 11.06.2022
Дягилевский фестиваль открылся в Перми концертом оркестра musicAeterna
"Патетической" симфонией Чайковского и "Метаморфозами" Штрауса в исполнении оркестра musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса открылся в Перми... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T19:03
2022-06-11T19:03
культура
справки
теодор курентзис
петр чайковский
дрезден
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ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. "Патетической" симфонией Чайковского и "Метаморфозами" Штрауса в исполнении оркестра musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса открылся в Перми Международный Дягилевский фестиваль, сообщает корреспондент РИА Новости.Концерт проходит в пермском дворце культуры имени Солдатова, в котором в субботу вечером собралось несколько сотен зрителей. В программе два сочинения, считающиеся вершиной жанра симфонической трагедии: "Метаморфозы" Рихарда Штрауса - одно из наиболее совершенных симфонических адажио - и Шестая "Патетическая" симфония Петра Чайковского. Это последняя симфония композитора, которую он писал с февраля по конец августа 1893 года. Название ей предложил брат Чайковского - Модест. Эксперты отмечали автобиографический характер произведения, его эмоциональную заряженность, предельные образные и динамические контрасты, которые неизбежно оказывают сильнейшее воздействие на слушателя. Финальная часть симфонии имеет скорбную, траурную окраску."То, что я хочу привнести в эту музыку, — не сильные эмоции, не громкость и не безупречная форма. Я хочу привнести в нее "цветок раны" — совершенство церемонии, где собираются 110 музыкантов, чтобы почтить все раны, которые мы переносим, — а не просто дать концерт", - отметил Теодор Курентзис в 2017 году, готовя запись Шестой симфонии на лейбле Sony Classical.Симфонический этюд "Метаморфозы" написан Рихардом Штраусом в последние месяцы Второй мировой войны и стал одним из поздних шедевров композитора. Произведение отражает в том числе и потрясение от бомбежек Дрездена и Мюнхена, композитор в финале цитирует Траурный марш из Третьей симфонии Бетховена.Дягилевский фестиваль продлится 10 дней и завершится премьерой оперы немецкого композитора Карла Орфа De temporum fine comoedia, которая будет представлена 18 и 19 июня на "Заводе Шпагина".
https://ria.ru/20220611/zakharova-1794793322.html
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справки, теодор курентзис, петр чайковский, дрезден, мюнхен
19:03 11.06.2022
 
Дягилевский фестиваль открылся в Перми концертом оркестра musicAeterna

Международный Дягилевский фестиваль открылся в Перми концертом оркестра musicAeterna

© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваляМеждународный Дягилевский фестиваль в Перми
Международный Дягилевский фестиваль в Перми - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
Международный Дягилевский фестиваль в Перми. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. "Патетической" симфонией Чайковского и "Метаморфозами" Штрауса в исполнении оркестра musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса открылся в Перми Международный Дягилевский фестиваль, сообщает корреспондент РИА Новости.
Концерт проходит в пермском дворце культуры имени Солдатова, в котором в субботу вечером собралось несколько сотен зрителей. В программе два сочинения, считающиеся вершиной жанра симфонической трагедии: "Метаморфозы" Рихарда Штрауса - одно из наиболее совершенных симфонических адажио - и Шестая "Патетическая" симфония Петра Чайковского. Это последняя симфония композитора, которую он писал с февраля по конец августа 1893 года. Название ей предложил брат Чайковского - Модест. Эксперты отмечали автобиографический характер произведения, его эмоциональную заряженность, предельные образные и динамические контрасты, которые неизбежно оказывают сильнейшее воздействие на слушателя. Финальная часть симфонии имеет скорбную, траурную окраску.
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"То, что я хочу привнести в эту музыку, — не сильные эмоции, не громкость и не безупречная форма. Я хочу привнести в нее "цветок раны" — совершенство церемонии, где собираются 110 музыкантов, чтобы почтить все раны, которые мы переносим, — а не просто дать концерт", - отметил Теодор Курентзис в 2017 году, готовя запись Шестой симфонии на лейбле Sony Classical.
Симфонический этюд "Метаморфозы" написан Рихардом Штраусом в последние месяцы Второй мировой войны и стал одним из поздних шедевров композитора. Произведение отражает в том числе и потрясение от бомбежек Дрездена и Мюнхена, композитор в финале цитирует Траурный марш из Третьей симфонии Бетховена.
Дягилевский фестиваль продлится 10 дней и завершится премьерой оперы немецкого композитора Карла Орфа De temporum fine comoedia, которая будет представлена 18 и 19 июня на "Заводе Шпагина".
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