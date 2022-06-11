https://ria.ru/20220611/elektroset-1794781375.html

Энергетики наладили электросети между Белгородской и Харьковской областью

Энергетики наладили электросети между Белгородской и Харьковской областью - РИА Новости, 11.06.2022

Энергетики наладили электросети между Белгородской и Харьковской областью

ПАО "Россети" ко Дню России завершили восстановление исторических электрических связей между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей, сообщила... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T16:25

2022-06-11T16:25

2022-06-11T16:25

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БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. ПАО "Россети" ко Дню России завершили восстановление исторических электрических связей между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области.Белгородская область начала подачу электроэнергии 8 мая в Харьковскую область, подключив высоковольтные линии в Купянском, Двуречанском и Великобурлукском районах соседней области."Энергетики завершили исполнение задачи по обеспечению электроэнергией приграничных территорий Харьковской области. В результате электроэнергией обеспечено более 400 тыс. человек в Купянском, Волчанском, Боровском, Шевченковском, Изюмском и Балаклейском районах", - говорится в сообщении пресс-службы.Белгородскими энергетиками в короткий срок была построена линия электропередачи 110 кВ Нежеголь - Солнечная, соединяющая две энергосистемы. Ее общая протяжённость - 8,7 км. В строительстве приняли участие 6 бригад, 31 человек и 15 единиц техники. Разрешённая мощность перетока - 45 МВт.По данным пресс-службы, в период с 21 мая по 10 июня текущего года в рамках исполнения поручения Министерства энергетики ПАО "Россети" были организованы и выполнены работы по восстановлению электроснабжения г. Волчанск, Волчанского, Печенежского районов Харьковской области, а также части Великобурлукского района.Подача электроэнергии на приграничную территорию Украины никак не скажется на качестве электроснабжения Белгородской области и не приведёт к росту тарифов.С начала апреля со стороны Украины была прекращена подача электроэнергии на указанную территорию. Без электроснабжения оставались более 100 тысяч жителей, в самом Волчанске от автономных генераторов снабжались только объекты жизнеобеспечения. Водоснабжение по этой причине осуществлялось по графику 4 часа в день. Сложившаяся ситуация вызвала высокое социальное напряжение среди населения.

https://ria.ru/20220609/terrorizm-1794336093.html

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в мире, жкх, харьковская область, белгородская область, волчанск, россети