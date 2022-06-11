https://ria.ru/20220611/donbass-1794794802.html

В Италии собирают подписи за расследование преступлений ВСУ в Донбассе

В Италии собирают подписи за расследование преступлений ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 11.06.2022

В Италии собирают подписи за расследование преступлений ВСУ в Донбассе

В Италии запустили сбор подписей под петицией в адрес Европейского суда по правам человека с призывом к расследованию преступлений украинских властей в... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T18:44

2022-06-11T18:44

2022-06-11T20:32

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донбасс

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РИМ, 11 июн — РИА Новости. В Италии запустили сбор подписей под петицией в адрес Европейского суда по правам человека с призывом к расследованию преступлений украинских властей в Донбассе, заявил РИА Новости активист и лидер политической организации "Единая Италия" Амедео Авондет.Петиция доступна на трех языках: русском, итальянском и английском. Как отметил Авондет, она составлена при поддержке партии "Единая Россия".По его мнению, ни одна итальянская политическая сила не имеет морального права противиться прозрачному международному расследованию."У итальянских СМИ должно хватить смелости поехать в Донбасс, чтобы с глазу на глаз поговорить с жертвами этих боен", — добавил он.Авондет также отметил необходимость донести до западной общественности информацию о событиях, произошедших после переворота на Майдане в 2014 году.На минувших выходных Авондет провел в центре Рима манифестацию, участники которой призывали прекратить русофобию и отправки итальянского вооружения на Украину. Митингующие выступили за выход Италии из НАТО и выразили поддержку российской политике.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220610/italiya-1794689664.html

https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794154630.html

италия

донбасс

украина

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в мире, италия, донбасс, украина, нато