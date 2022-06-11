Под Белгородом восстановили дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ
Губернатор Гладков: дома в поселке Политотдельский восстановили после обстрелов ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкДом в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
Дом в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Восстановлены все дома в пострадавшем от обстрелов со стороны Украины поселке Политотдельский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Ещё в одном районе Белгородской области восстановлены все дома после обстрела со стороны Украины. Посёлок Политотдельский обстреляли в ночь с 30 на 31 мая. Из жителей никто не пострадал, а вот в 8 домовладениях пришлось перекрывать крыши, вставлять окна и заниматься внутренней отделкой", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что к восстановительным работам подрядная организация приступила уже на следующий день. Сейчас все работы завершены. Акты жителями подписаны, всё сделано согласно их пожеланиям.
Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергаются обстрелу со стороны Украины. На всей территории области действует желтый уровень террористической опасности до 24 июня.