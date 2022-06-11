https://ria.ru/20220611/doma-1794794983.html

Под Белгородом восстановили дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ

Под Белгородом восстановили дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022

Под Белгородом восстановили дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ

Восстановлены все дома в пострадавшем от обстрелов со стороны Украины поселке Политотдельский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T18:45

2022-06-11T18:45

2022-06-11T18:45

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

украина

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789197319_0:72:960:612_1920x0_80_0_0_9b1fc556b9fd65f7ba9ee68baaf0b82d.jpg

БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Восстановлены все дома в пострадавшем от обстрелов со стороны Украины поселке Политотдельский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Ещё в одном районе Белгородской области восстановлены все дома после обстрела со стороны Украины. Посёлок Политотдельский обстреляли в ночь с 30 на 31 мая. Из жителей никто не пострадал, а вот в 8 домовладениях пришлось перекрывать крыши, вставлять окна и заниматься внутренней отделкой", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что к восстановительным работам подрядная организация приступила уже на следующий день. Сейчас все работы завершены. Акты жителями подписаны, всё сделано согласно их пожеланиям.Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергаются обстрелу со стороны Украины. На всей территории области действует желтый уровень террористической опасности до 24 июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20220611/elektrichestvo-1794787047.html

украина

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, украина, белгородская область