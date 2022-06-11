Рейтинг@Mail.ru
Под Белгородом восстановили дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/doma-1794794983.html
Под Белгородом восстановили дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ
Под Белгородом восстановили дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 11.06.2022
Под Белгородом восстановили дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ
Восстановлены все дома в пострадавшем от обстрелов со стороны Украины поселке Политотдельский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T18:45
2022-06-11T18:45
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
украина
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789197319_0:72:960:612_1920x0_80_0_0_9b1fc556b9fd65f7ba9ee68baaf0b82d.jpg
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Восстановлены все дома в пострадавшем от обстрелов со стороны Украины поселке Политотдельский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Ещё в одном районе Белгородской области восстановлены все дома после обстрела со стороны Украины. Посёлок Политотдельский обстреляли в ночь с 30 на 31 мая. Из жителей никто не пострадал, а вот в 8 домовладениях пришлось перекрывать крыши, вставлять окна и заниматься внутренней отделкой", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что к восстановительным работам подрядная организация приступила уже на следующий день. Сейчас все работы завершены. Акты жителями подписаны, всё сделано согласно их пожеланиям.Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергаются обстрелу со стороны Украины. На всей территории области действует желтый уровень террористической опасности до 24 июня.
https://radiosputnik.ria.ru/20220611/elektrichestvo-1794787047.html
украина
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789197319_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_7938bf5e3920b4a2532be03f69ff9eec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, украина, белгородская область
18:45 11.06.2022
 
Под Белгородом восстановили дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ

Губернатор Гладков: дома в поселке Политотдельский восстановили после обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкДом в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
Дом в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
Дом в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Восстановлены все дома в пострадавшем от обстрелов со стороны Украины поселке Политотдельский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Ещё в одном районе Белгородской области восстановлены все дома после обстрела со стороны Украины. Посёлок Политотдельский обстреляли в ночь с 30 на 31 мая. Из жителей никто не пострадал, а вот в 8 домовладениях пришлось перекрывать крыши, вставлять окна и заниматься внутренней отделкой", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что к восстановительным работам подрядная организация приступила уже на следующий день. Сейчас все работы завершены. Акты жителями подписаны, всё сделано согласно их пожеланиям.
Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергаются обстрелу со стороны Украины. На всей территории области действует желтый уровень террористической опасности до 24 июня.
Линии электропередач. - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
Вчера, 17:03В мире
Белгородские энергетики обеспечили электричеством ряд районов Харьковщины
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХУкраинаБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала