Ленобласть поможет Енакиево подготовиться к зиме и отремонтировать школы
Ленобласть поможет Енакиево в ДНР в подготовке к зиме и с ремонтом школ
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТоржественное открытие и введение в эксплуатацию Енакиевского путепровода. 9 ноября 2018
Торжественное открытие и введение в эксплуатацию Енакиевского путепровода. 9 ноября 2018. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Ленинградская область поможет городу Енакиево в ДНР при подготовке к зиме, ремонте школ, а также в восстановлении сети общественного транспорта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал в субботу в подшефный региону город Енакиево в ДНР.
Отмечается, что Дрозденко обозначил несколько первоочередных задач: это подготовка города к зиме, ремонт объектов образования, восстановление сети общественного транспорта, в том числе трамвая, а также полное переоснащение системы здравоохранения.
"Здесь нас ждут, надеются на нас и рассчитывают на то, что мы поможем. При этом Енакиево — город-труженик. Здесь продолжает действовать металлургический комбинат. Енакиевцы готовы работать, готовы вместе с нами заниматься восстановлением всей инфраструктуры", — сказал Дрозденко.
Он отметил, что Ленобласть уже поставила в Енакиево первые автобусы.
"Еще одна задача — это подготовка школ к учебному году. Мы договорились, что мы поставим компьютерные классы в каждую школу и учебники, сюда приедут наши учителя, которые будут помогать переходить на нашу форму обучения, на наши стандарты", - сказал губернатор.
Отмечается, что в городе сохранены и пользуются популярностью школа искусств, театральная студия, танцевальные и вокальные коллективы и спортивные клубы мотобола и мотокросса. Средства на ремонт базы мотоклуба сегодня передала ленинградская общественная организация "Боевое братство".
В субботу Дрозденко посетил город Углегорск, входящий в агломерацию Енакиево. Здесь Ленинградская область будет участвовать в восстановлении объектов: здания администрации, детского сада, школы и школы-интерната.
Отмечается, что представители Ленинградской области уже второй месяц работают в Енакиево. Первыми прибыли медики и дорожники, затем строители и работники ЖКХ: они на месте помогают восстанавливать социальную и коммунальную инфраструктуру города. Больше всего пострадали дороги. Разрушено около 70% дорожного полотна от Енакиево до Юнкома, Углегорска и Горловки. Города-спутники были под контролем ВСУ и лишились большей части социальных объектов. Для ремонта изношенных коммуникаций нужны оборудование и материалы, доступные только в России. Сюда направят 10 современных зубоврачебных аппаратов, 10 аппаратов УЗИ, технику для оснащения компьютерных классов и интерактивные доски в каждую школу. Ленинградские специалисты помогли составить дорожную карту наиболее острых проблем.