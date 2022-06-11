https://ria.ru/20220611/dnr-1794809536.html

Ленобласть поможет Енакиево подготовиться к зиме и отремонтировать школы

Ленобласть поможет Енакиево подготовиться к зиме и отремонтировать школы - РИА Новости, 11.06.2022

Ленобласть поможет Енакиево подготовиться к зиме и отремонтировать школы

Ленинградская область поможет городу Енакиево в ДНР при подготовке к зиме, ремонте школ, а также в восстановлении сети общественного транспорта, сообщает... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T21:19

2022-06-11T21:19

2022-06-11T21:19

общество

жкх

александр дрозденко

енакиево

ленинградская область

донецкая народная республика

боевое братство

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Ленинградская область поможет городу Енакиево в ДНР при подготовке к зиме, ремонте школ, а также в восстановлении сети общественного транспорта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал в субботу в подшефный региону город Енакиево в ДНР.Отмечается, что Дрозденко обозначил несколько первоочередных задач: это подготовка города к зиме, ремонт объектов образования, восстановление сети общественного транспорта, в том числе трамвая, а также полное переоснащение системы здравоохранения."Здесь нас ждут, надеются на нас и рассчитывают на то, что мы поможем. При этом Енакиево — город-труженик. Здесь продолжает действовать металлургический комбинат. Енакиевцы готовы работать, готовы вместе с нами заниматься восстановлением всей инфраструктуры", — сказал Дрозденко.Он отметил, что Ленобласть уже поставила в Енакиево первые автобусы."Еще одна задача — это подготовка школ к учебному году. Мы договорились, что мы поставим компьютерные классы в каждую школу и учебники, сюда приедут наши учителя, которые будут помогать переходить на нашу форму обучения, на наши стандарты", - сказал губернатор.Отмечается, что в городе сохранены и пользуются популярностью школа искусств, театральная студия, танцевальные и вокальные коллективы и спортивные клубы мотобола и мотокросса. Средства на ремонт базы мотоклуба сегодня передала ленинградская общественная организация "Боевое братство".В субботу Дрозденко посетил город Углегорск, входящий в агломерацию Енакиево. Здесь Ленинградская область будет участвовать в восстановлении объектов: здания администрации, детского сада, школы и школы-интерната.Отмечается, что представители Ленинградской области уже второй месяц работают в Енакиево. Первыми прибыли медики и дорожники, затем строители и работники ЖКХ: они на месте помогают восстанавливать социальную и коммунальную инфраструктуру города. Больше всего пострадали дороги. Разрушено около 70% дорожного полотна от Енакиево до Юнкома, Углегорска и Горловки. Города-спутники были под контролем ВСУ и лишились большей части социальных объектов. Для ремонта изношенных коммуникаций нужны оборудование и материалы, доступные только в России. Сюда направят 10 современных зубоврачебных аппаратов, 10 аппаратов УЗИ, технику для оснащения компьютерных классов и интерактивные доски в каждую школу. Ленинградские специалисты помогли составить дорожную карту наиболее острых проблем.

https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

енакиево

ленинградская область

донецкая народная республика

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общество, жкх, александр дрозденко, енакиево, ленинградская область, донецкая народная республика, боевое братство, вооруженные силы украины